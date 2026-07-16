El calor se intensifica en Canarias: hasta 34 grados y noches tropicales este jueves

Canarias volverá a afrontar este jueves una jornada marcada por el calor. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un nuevo ascenso de las temperaturas, especialmente en las medianías y zonas de interior de Gran Canaria y Fuerteventura, donde los termómetros podrán alcanzar hasta 34 grados. A ello se sumará la presencia de calima ligera en altura, principalmente en las islas orientales.

Las máximas más elevadas volverán a registrarse en las medianías del sur, sureste y oeste de Gran Canaria, así como en el interior de Fuerteventura. En otras zonas del Archipiélago también se superarán los 30 grados, especialmente en las vertientes orientadas al sur y oeste.

La Aemet advierte además de que las temperaturas nocturnas seguirán siendo elevadas en algunos puntos de Gran Canaria, Tenerife y La Gomera, donde las mínimas podrían mantenerse entre los 24 y 26 grados, dando lugar a nuevas noches tropicales.

La jornada estará marcada por cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del Archipiélago, con intervalos nubosos en las vertientes norte durante las primeras y últimas horas del día. El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte y probables rachas muy fuertes en zonas expuestas durante la tarde.

En el mar predominará el viento del nordeste de fuerza 4 a 5, con marejadilla o marejada y mar de fondo del oeste de alrededor de un metro.

Previsión por islas

Lanzarote

Predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos nubosos en el norte al comienzo y al final de la jornada. Las temperaturas permanecerán estables o subirán ligeramente, con máximas de 30 a 32 grados en el sureste. El viento del nordeste soplará con intervalos de fuerte y posibles rachas muy fuertes en el interior durante la tarde.

Temperaturas previstas (°C): Arrecife, 22 / 30

Fuerteventura

Tiempo poco nuboso o despejado, con algunos intervalos nubosos durante las primeras horas en el oeste. Las temperaturas subirán ligeramente y alcanzarán entre 32 y 34 grados en el interior del sur. Tampoco se descarta superar los 30 grados en zonas costeras del sureste. El viento será moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en el sur de Jandía.

Temperaturas previstas (°C): Puerto del Rosario, 22 / 29

Gran Canaria

En el norte habrá intervalos nubosos a primeras y últimas horas, mientras que el resto de la Isla disfrutará de cielos poco nubosos o despejados, con ligera calima en las zonas altas. Las temperaturas mínimas subirán en medianías e interior y las máximas volverán a ascender en las vertientes sur y sureste. La Aemet prevé 34 grados en las medianías de la cuenca de Tirajana, el sureste y algunos puntos del oeste y de Tejeda. En numerosas zonas del interior orientadas al sur, este y oeste se superarán los 30 grados. Además, en las áreas más cálidas las temperaturas nocturnas podrían no bajar de 24 a 26 grados. El viento del nordeste será fuerte en las vertientes noroeste y sureste, con probables rachas muy fuertes.

Temperaturas previstas (°C): Las Palmas de Gran Canaria, 23 / 27

Tenerife

Los intervalos nubosos se concentrarán en el norte durante las primeras y últimas horas, mientras que el resto del día predominarán los cielos despejados. Las mínimas subirán ligeramente, especialmente en medianías, y podrán registrarse 30 grados en las vertientes este, sur y oeste, incluida Santa Cruz de Tenerife. Tampoco se descarta otra noche tropical en las zonas más cálidas. El viento del nordeste será moderado, con intervalos de fuerte en el este y el noroeste.

Temperaturas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife, 23 / 31

La Gomera

Habrá intervalos nubosos en el norte a primeras y últimas horas y cielos poco nubosos en el resto. Las temperaturas mínimas subirán ligeramente y las máximas rondarán los 30 grados en las medianías del sur y oeste. En algunos puntos las mínimas podrían mantenerse por encima de los 24 grados.

Temperaturas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera, 22 / 28

La Palma

Los intervalos nubosos se concentrarán en el norte y este durante buena parte de la jornada, mientras que el resto permanecerá poco nuboso o despejado. Las máximas subirán ligeramente en el oeste y descenderán de forma leve en el norte y este. El viento del nordeste soplará con intervalos de fuerte en los extremos sudeste y noroeste.

Temperaturas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma, 23 / 27

El Hierro

Predominarán los intervalos nubosos en el nordeste durante las primeras y últimas horas, con cielos despejados en el resto de la Isla. Las temperaturas mínimas subirán ligeramente y en las medianías y zonas altas de las vertientes este y sur podrán alcanzarse 30 grados. El viento del nordeste será fuerte en las vertientes este y noroeste durante la tarde.

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