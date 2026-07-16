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La OCU alerta a los consumidores canarios: cuidado con estas tiendas online que acumulan decenas de reclamaciones

La organización alerta sobre tiendas que venden ropa de baja calidad y dificultan las devoluciones o el reembolso del producto

Los consumidores deben comprobar siempre una serie de pautas básicas antes de realizar la compra

Los consumidores deben comprobar siempre una serie de pautas básicas antes de realizar la compra / JUNTA DE ANDALUCÍA

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Helena Ros

Helena Ros

Comprar por internet es una práctica cada vez más habitual entre los consumidores, especialmente en los periodos de rebajas que el interesado no quiere quedarse sin la prenda que tanto dese. Sin embargo, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha lanzado un aviso tras detectar posibles irregularidades en varias tiendas online que ofrecen "productos de calidad muy inferior a la anunciada, vendedores difíciles de identificar y obstáculos para devolver los pedidos o recuperar el dinero.

La organización ha trasladado el caso a la Fiscalía Provincial de Madrid y a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA) al considerar que podría existir un patrón reiterado de incumplimientos en varias webs de venta de ropa.

Las siete tiendas señaladas por la OCU

La OCU ha identificado siete páginas que acumulan consultas y reclamaciones de usuarios en su plataforma Reclamar:

  • ellamarbella.es
  • ninatoledo.com
  • puravidaclothes.com
  • valentinavoss.es
  • aitanahernández.com
  • casalucia-sevilla.com
  • manuelasoler.com

La organización "ha recibido al menos 20 consultas y reclamaciones sobre cada una de estas webs, y más de 80 en los casos de Ella Marbella, Pura Vida Clothes y Nina Toledo".

El 41% de los consumidores planea realizar compras ‘online’ esta Navidad.

La OCU alerta a los consumidores sobre estas tiendas online / DDG

Las quejas de los clientes

Los consumidores denuncian que "los artículos recibidos tienen una calidad muy inferior a la anunciada o no se corresponden con lo esperado". Además, usuarios afectados aseguran encontrar con dificultades para contactar con el vendedor o ejercer el derecho básico de devolver el producto.

Desde la OCU explican que "las páginas no incluyen un aviso legal accesible ni todos los datos obligatorios del empresario". Una falta de información que no permite al consumidor saber quien se encuentra detrás de las tiendas o cómo puede realizar una reclamación para recuperar el dinero de la prenda.

Recomendaciones de la OCU antes de realizar compras online

Ante estas situaciones, la organización aconseja a los consumidores comprobar siempre:

  • Identificar que se trate tienda de una tienda real y responsable.
  • Comprobar la información sobre devoluciones y reclamaciones.
  • Que aparecen las condiciones de compra y los derechos del consumidor.
  • Garantías de seguridad en los métodos de pago.
  • Consultar las opiniones de otros usuarios antes de realizar una compra y que las quejan no tengan un patrón similar.

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Además, la OCU anima a consumidores afectados por estas tiendas a denunciar ante las autoridades y a través de su plataforma Reclama. De esta manera, podrán poner en aviso al resto de usuarios y frenar las prácticas que utilizan algunas tiendas online.

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