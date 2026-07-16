Terremoto en Venezuela, en directo | Aumentan a 4.829 los fallecidos y a más de 16.740 los heridos por los terremotos de Venezuela

Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, han sacudido la madrugada de este jueves (hora peninsular española) varias regiones de Venezuela, según informa el Servicio Geológico de Estados Unidos. Hasta el momento, los muertos superan los 1.400 y hay miles de personas heridas como consecuencia del terremoto en el norte del país la tarde del miércoles. El estado de La Guaira ha sido el más afectado, según avanzó la presidenta encargada, Delcy Rodríguez que ha declarado el estado de emergencia. Desde Canarias la comunidad venezolana sigue muy pendiente la información que se va conociendo y las reacciones de las autoridades.

Siga en este hilo la última hora de víctimas mortales, daños materiales y reacciones a estos dos sismos.

Fuente: El Periódico

Venezuela eleva a más de 4.800 los muertos por el doble seísmo El balance de víctimas mortales a causa del doble terremoto registrado en Venezuela a finales de junio ha aumentado a más de 4.800, según han anunciado este miércoles las autoridades del país. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha precisado en sus redes sociales que 4.829 personas han muerto como consecuencia de los seísmos de 7,5 y 7,2 que golpearon el centro de la costa venezolana el pasado 24 de junio, mientras que la cifra de heridos se mantiene en 16.740. De igual modo ocurre con el número de rescatados, que sigue en las 6.472 personas, de acuerdo al último parte oficial, mientras que eleva a 128.324 las familias atendidas a raíz de los terremotos y sus cerca de 1.290 réplicas.

El Partido Comunista de Venezuela denuncia "escalamiento" de la presencia de EEUU tras los terremotos El Partido Comunista de Venezuela (PCV) rechazó este martes lo que considera un "escalamiento del dominio imperialista estadounidense" en el país suramericano tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio, que dejaron al menos 4.561 muertos y devastaron la región costera de La Guaira. Pedro Eusse, miembro del partido, aseguró que se está aprovechando la emergencia para "acelerar un proceso de intervención extranjera" que incluye "el incremento de la presencia militar estadounidense en la región y la participación de factores del sionismo en los planes de reconstrucción". "Una cosa es la solidaridad con el pueblo venezolano frente a la tragedia, solidaridad que es bienvenida por parte de Gobiernos, organizaciones sociales e instituciones internacionales; otra cosa es un plan de ocupación militar por parte de la potencia imperialista estadounidense que está en desarrollo", dijo Eusse en un comunicado.

American Airlines inaugura su vuelo entre Miami y Maracaibo tras los terremotos American Airlines inauguró este martes un vuelo de Miami a la ciudad venezolana de Maracaibo, que por ahora es la única ruta directa de una aerolínea estadounidense hacia Venezuela ante la emergencia provocada por los terremotos en el país suramericano. La aerolínea había anunciado la ruta desde el 12 de junio, antes de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 del 24 de ese mes, pero ahora es su único vuelo que conecta sin escalas con Venezuela, donde la compañía suspendió los viajes a Caracas ante los daños del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. La empresa avisó en un comunicado previo que "planea reanudar sus operaciones" a la capital venezolana, que reactivó el pasado 30 de abril tras siete años de estar suspendidas, "una vez que el aeropuerto reabra para vuelos comerciales".

Seúl anuncia 3,5 millones de dólares adicionales en ayudas para Venezuela Corea del Sur anunció este martes una ayuda humanitaria adicional por valor de 3,5 millones de dólares a Venezuela, para apoyar las labores de reconstrucción de las zonas afectadas por el doble terremoto, así como 30 toneladas de refugios temporales. Del total, 3 millones de dólares se aportarán a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para financiar la retirada de escombros en las comunidades más afectadas, según informó hoy el Ministerio de Exteriores surcoreano.

NASA: una falla desplazó hasta 60 centímetros superficie tras los terremotos en Venezuela La NASA aseguró este lunes que los daños extremos que el reciente doble terremoto de Venezuela dejó en Caracas y en La Guaira fueron producto de una violenta ruptura de la falla que desplazó hasta 60 centímetros la superficie terrestre. La agencia espacial estadounidense publicó este lunes una serie de datos sobre el movimiento telúrico registrado con el satélite NISAR, que fue puesto en órbita hace un año para mapear con detalle milimétrico la superficie terrestre. Según los datos recopilados por la NASA, la falla causante del terremoto se fracturó desde la localidad de Morón, avanzó por el mar y regresó a tierra firme cerca del aeropuerto internacional de Caracas.

El desafío de qué priorizar en la reconstrucción en Venezuela tras los terremotos Venezuela entra en una etapa de reconstrucción en la que puede haber demanda excesiva de los recursos para reparar los daños provocados por los recientes terremotos, que dejaron —según el Gobierno— al menos 856 edificios afectados, entre ellos 190 colapsados, aunque la cifra podría ser mayor. "Todo el mundo quiere reparar sus grietas rápido. Se están usando bloques, cemento y buscando albañiles. ¿Vamos a empezar a pelear por el cemento que quede, por los albañiles que queden?", dijo a EFE Esteban Tenreiro, ingeniero estructural e hijo de Oscar Tenreiro, reconocido arquitecto y Premio Nacional de Arquitectura en Venezuela. Esa alta demanda incrementaría los costos de los materiales y de la mano de obra, recursos esenciales para quienes perdieron casas, por lo que Tenreiro instó a priorizar la atención de hospitales, escuelas y otras edificaciones con daños graves.

El balance de muertos por el doble terremoto en Venezuela asciende a 4.561 La cifra de fallecidos por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio en Venezuela aumentó este lunes en 71, hasta al menos 4.561, informó el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez. La cantidad de heridos y personas sin viviendas se mantienen en 16.740 y 17.907, respectivamente, según el balance difundido en redes sociales por el diputado y hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. La actualización del informe también señaló que 128.324 familias han sido atendidas y que 20.231 personas permanecen alojadas en un total de 107 campamentos transitorios habilitados, principalmente en escuelas de Caracas y de los estados vecinos de Miranda y La Guaira, este último el más afectado por los sismos.

La petición de Shakira La cantante colombiana Shakira hizo un llamado este lunes al presidente de Francia, Emmanuel Macron, y al canciller de Alemania, Friedrich Merz, para apoyar el Fondo para la Educación Global Citizen de la FIFA, que recauda ayuda para Venezuela tras los terremotos del 24 de junio. "Presidente Macron, de Francia, y canciller Merz, de Alemania, es su turno. Como grandes naciones de fútbol, los invitamos a contribuir al Fondo para la Educación Global Citizen de la FIFA para que los niños de Venezuela y de todo el mundo puedan aprender a leer y escribir", afirmó la artista barranquillera en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Los escombros del terremoto El Gobierno de Venezuela aseguró este lunes que mantiene bajo control los vertederos habilitados para gestionar los escombros de las edificaciones derrumbadas a causa del doble terremoto del pasado 24 de junio, al tiempo que advirtió que arrojar estos desechos al mar acarrea sanciones. "Se han dispuesto espacios autorizados y vertederos controlados, que deben ser utilizados obligatoriamente", indicó en un comunicado el Ministerio de Ecosocialismo (Ambiente), difundido en su cuenta de X.