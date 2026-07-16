El traslado de la plantilla del Cecoes 112 a Gesplan se retrasa por un "informe presupuestario desfavorable"

"Incertidumbre" ante un traslado que se prolonga mes tras mes. Es la situación que denuncian los sindicatos respecto a la plantilla del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes 112), integrado en la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC), ante su previsto traspaso a Gesplan, empresa pública dependiente de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas. Fue en agosto de 2025 cuando el Gobierno de Canarias anunció su intención de trasladar a una parte de la plantilla del Cecoes 112 - más de un centenar de trabajadores - a Gesplan. El cambio debía haberse materializado el pasado 1 de enero y servir como paso previo a la constitución de la Agencia Canaria de Emergencias. Seis meses después el proceso continúa bloqueado. Los sindicatos denuncian que el Ejecutivo autonómico "incumple sistemáticamente los plazos de segregación", mientras un "presunto informe presupuestario desfavorable" mantiene frenado el procedimiento.

En el Gobierno de Canarias evitan hablar de un informe desfavorable y prefieren referirse a "cuestiones que no se afinaron lo suficiente" y que, tras la revisión de la Consejería de Hacienda, se están revisando para que "concuerden todos los datos", explica el viceconsejero de Emergencias y Aguas, Marcos Lorenzo. Eso sí, pese a los contratiempos, el Ejecutivo mantiene su previsión de culminar el proceso durante este verano y confía en que el traslado de parte de la plantilla pueda materializarse definitivamente en los próximas semanas. El retraso, sostiene Marcos Lorenzo, responde a que en Canarias "nunca se ha hecho un traspaso de esta naturaleza". Es precisamente el carácter inédito del procedimiento lo que ha dificultado su desarrollo y ha contribuido a retrasar el cambio.

La modernización

¿Por qué el traslado se plantea a Gesplan? Gesplan, explica el viceconsejero, está "absolutamente radicada" en la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, lo que, a su juicio, facilita una mayor capacidad de gestión. En cambio, aunque esa consejería también participa en GSC, la empresa está tutelada por la Consejería de Sanidad. A ello se suma que, tras 30 años gestionando las emergencias del Archipiélago, el Gobierno de Canarias considera que el Cecoes 112 necesita una modernización. "Hay que mejorar en muchos aspectos, desde el propio funcionamiento y los procedimientos que se realizan, hasta la modernización de los programas informáticos y todo lo relacionado con la inteligencia artificial y la parte tecnológica", reconoce Marcos Lorenzo.

Pero estos argumentos no convencen a los sindicatos al considerar que el traslado de los trabajadores "tiene algunos escollos", denuncia el delegado de Comisiones Obreras en Las Palmas de Gran Canaria, Andrés Hernández. Una valoración que también comparte el delegado de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Lorenzo Galindo, quien asegura que, aunque el proceso cuenta con respaldo político, continúa encontrando obstáculos administrativos: "Políticamente tienen el visto bueno para realizar el traslado de la plantilla, pero parece que burocráticamente no la tienen. La realidad es que la segregación no es viable".

Más allá del malestar que genera entre la plantilla del Cecoes, el retraso en los trámites también aplaza los planes iniciales del Ejecutivo autonómico para la Agencia Canaria de Emergencias, cuya puesta en marcha estaba prevista para antes de 2026. La entidad, creada mediante decreto ley, nace con el objetivo de unificar la gestión de las emergencias y agrupar bajo una misma estructura los distintos servicios y dispositivos vinculados a esta área.

Condiciones laborales

Mientras el proceso acumula ya casi un año de aplazamientos, los sindicatos también alertan del déficit de personal que, a su juicio, arrastran tanto el 112 como el Servicio de Urgencias Canario (SUC). Las plantillas actuales, afirman, son insuficientes para responder con garantías en jornadas de alta demanda o ante una gran emergencia. "Llevamos arrastrando esta situación desde 2012, cuando se produjo la reestructuración de las empresas públicas y se despidió a unos 35 trabajadores. Desde entonces la plantilla sigue igual", denuncia Andrés Hernández. Sin embargo, el volumen de llamadas y la complejidad de las emergencias no ha dejado de crecer.

Serían necesarios alrededor de 70 profesionales más entre ambas provincias para cubrir el déficit actual. "La falta de personal es un riesgo serio, ha mermado nuestra capacidad de respuesta", sostiene Lorenzo Galindo. Las dificultades se hacen especialmente visibles cuando es necesario reforzar los servicios por un aumento de la actividad, ya que, aseguran, no hay recursos humanos suficientes.

Prueba de ello fue el operativo desplegado con motivo de la visita del papa León XIV a Canarias durante el pasado mes de junio. "El déficit de personal quedó en evidencia. El SUC estaba pidiendo voluntarios de empresas privadas porque no tenía efectivos suficientes para cubrir el servicio. Es más, a personal de oficina le pusieron un uniforme y lo destinaron al operativo ante la falta de personal", afirma Hernández. La situación, denuncian los sindicatos, es crítica. Un escenario que toma especial relevancia para los sindicatos al considerar que el traslado de la plantilla a Gesplan no resolverá, al menos por sí solo, las carencias estructurales del servicio.