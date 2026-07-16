Viernes de calor extremo en Canarias según la Aemet

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este viernes temperaturas que podrán alcanzar los 34 grados en medianías orientadas al sur y en el interior del sudeste de Gran Canaria, donde las mínimas probablemente no descenderán de los 26/28 grados. También se podrán alcanzar estos valores, de forma puntual, en el interior sur de Fuerteventura.

Predominarán los cielos poco nubosos o despejados, salvo por intervalos de nubes bajas en zonas bajas del norte, principalmente durante las horas nocturnas. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero a moderado ascenso.

Las temperaturas máximas se mantendrán sin cambios o con un ligero descenso en las vertientes norte, mientras que aumentarán ligeramente en las zonas del sur.

Viento del nordeste, con intervalos de fuerte en las vertientes sudeste y noroeste, donde no se descartan rachas localmente muy fuertes.

En el estado de la mar, se espera viento de componente norte o noreste de fuerza 4 o 5, aumentando a fuerza 6 o localmente 7 mar adentro en las costas oeste, este y sureste. Habrá marejada, aumentando a fuerte marejada mar adentro en las costas oeste y sureste. En las costas norte, viento de componente norte o nordeste de fuerza 3 o 4 y marejadilla o marejada. En las costas sur y suroeste, viento variable de fuerza 1 a 3, con brisas y marejadilla o rizada.

La previsión por Islas es la siguiente:

LANZAROTE

En las zonas norte y oeste se esperan intervalos de nubes bajas, especialmente durante las horas nocturnas. En el resto de la isla, cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas sin cambios, salvo por ligeros descensos de las máximas en el sureste. No se descarta que se alcancen localmente los 30 ºC en esta zona. Viento del nordeste con intervalos de fuerte en zonas de interior, donde podrían registrarse rachas localmente muy fuertes durante la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 22 / 30

FUERTEVENTURA

Cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes en el oeste durante la noche. Las temperaturas mínimas permanecerán sin cambios, mientras que las máximas tendrán un ligero a moderado descenso. Es probable que en el sureste, especialmente en zonas interiores, se alcancen los 30/32 ºC. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte al sur de Jandía, donde no se descartan rachas localmente muy fuertes por la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 22 / 29

GRAN CANARIA

En el norte, por debajo de los 600 a 800 metros, predominarán los cielos nubosos, con apertura de claros durante las horas centrales. En el resto de la isla, poco nuboso o despejado. Se espera calima ligera en zonas altas. Las temperaturas mínimas descenderán de forma ligera a moderada en medianías e interior, mientras que se mantendrán sin cambios en costas. Las máximas bajarán en zonas interiores del norte y en amplias áreas del sur; en las costas tendrán pocos cambios o un ligero descenso. No se descarta alcanzar localmente los 34 ºC en medianías de la cuenca de Tirajana, así como en el sudeste y en zonas bajas de la cuenca de Tejeda. En el resto de zonas orientadas al sur y oeste se superarán los 30 ºC. Durante la madrugada, las temperaturas nocturnas probablemente no bajarán de los 24/26 ºC en las zonas más afectadas. Viento del nordeste, fuerte en las vertientes noroeste y sudeste, con probabilidad de rachas localmente muy fuertes. Brisas en costas del suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 23 / 27

TENERIFE

En el norte, por debajo de los 800 a 1000 metros, se esperan cielos nubosos, con amplios claros durante las horas centrales. En el resto, cielos poco nubosos o despejados. Calima ligera en zonas altas. Las temperaturas mínimas tendrán pocos cambios. Las máximas descenderán ligeramente en medianías del norte, zonas interiores del sur y fachada sur del área metropolitana. Todavía no se descarta alcanzar localmente los 30 °C en las vertientes este, incluida la capital, y sur. Durante la madrugada, no se descarta que en las zonas más afectadas las temperaturas no bajen localmente de los 24/26 ºC. Viento del nordeste con intervalos de fuerte en vertientes este y punta noroeste. En cotas altas del Teide, viento del suroeste con intervalos de fuerte. Brisas en costas del oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 24 / 32

LA GOMERA

En el norte, por debajo de los 700 a 800 metros, habrá intervalos nubosos. En el resto, cielos poco nubosos o despejados, con presencia de calima ligera en zonas altas. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios en costas y descenderán ligeramente a moderadamente en zonas de interior. No se descarta alcanzar localmente los 30 °C en medianías orientadas al sur y oeste. Existe baja probabilidad de que durante la madrugada las temperaturas no bajen de los 24/26 ºC en las zonas más afectadas. Viento del nordeste, fuerte en los extremos este y noroeste. Brisas en costas del sur.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de la Gomera 23 / 33

LA PALMA

En el norte y este, por debajo de los 900 a 1000 metros, se esperan intervalos nubosos. En el resto, poco nuboso o despejado, con algunos intervalos en el litoral oeste. Las temperaturas mínimas se mantendrán con pocos cambios. Las máximas descenderán en zonas interiores de la vertiente este y ligeramente en el resto. Viento del nordeste con intervalos de fuerte en los extremos sudeste y noroeste. Brisas en costas del oeste. En las cotas altas de la Caldera de Taburiente habrá intervalos de componente oeste, aunque predominará el régimen de brisas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de la Palma 22 / 27

EL HIERRO

En el nordeste, por debajo de los 600 a 700 metros, se esperan intervalos nubosos, predominando los cielos poco nubosos durante las horas centrales. En el resto de la isla, cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas mínimas permanecerán con pocos cambios. Las máximas descenderán ligeramente a moderadamente en zonas de interior, mientras que no cambiarán en costas. En medianías y zonas altas de las vertientes este y sur no se descarta que se alcancen localmente los 30 °C. Viento del nordeste, con fuerza en las vertientes este y noroeste. Brisas en costas del suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 18 / 26