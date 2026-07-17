La burocracia retrasa ahora la Agencia Canaria de Emergencias hasta después de verano

La burocracia retrasa ahora la Agencia Canaria de Emergencias (ACE), con lo que su puesta en marcha continúa acumulando retrasos. La previsión del Gobierno autonómico era que la entidad, que asumirá parte de la plantilla del Cecoes 112, estuviera plenamente constituida antes de que finalizara 2026. Pero los actuales plazos hacen cada vez más difícil cumplir el objetivo. Todo apunta a que la Agencia no estará lista este verano, que fue el objetivo original, ya que su creación se tramitará mediante un proyecto de ley del Gobierno, un procedimiento que conlleva unos plazos más prolongados. En medio de la incertidumbre sobre el nacimiento de la ACE, el Gobierno de Canarias evita fijar una fecha para su aprobación. No obstante, el anteproyecto de ley de creación de la Agencia Canaria de Emergencias y Protección Civil ya ha superado el trámite de información pública, cuyo plazo de presentación de alegaciones concluyó el pasado 16 de julio. Finalizada esta fase, el texto deberá continuar su tramitación hasta su aprobación definitiva.

"La idea es que la Agencia termine incardinada también en la futura Ley Canaria de Protección Civil", explica el viceconsejero de Cohesión Territorial y Aguas, Marcos Lorenzo. Esa norma, que el Ejecutivo regional también aspira a dejar aprobada antes de que finalice la legislatura (y que en un principio no incluía a la ACE) pretende adaptar el sistema del Archipiélago al marco normativo vigente, reforzar el sistema autonómico de emergencias y adecuarlo a las necesidades específicas de las Islas. Su tramitación será más larga, por lo que la creación de la Agencia mediante decreto se producirá con anterioridad a la aprobación de la ley.

El anteproyecto de ley

El anteproyecto de ley ha superado el trámite de información pública y el plazo de alegaciones concluyó el 16 de julio

Uno de los principales argumentos que sustentan el anteproyecto de ley (según figura en el propio documento) es que el sistema de emergencias de Canarias ha cambiado de forma significativa desde la aprobación de la Ley Canaria de Seguridad y Emergencias de 2007. A ello se suma la evolución de la normativa estatal en materia de protección civil, lo que ha llevado al Gobierno autonómico a impulsar una nueva ley con la que pretende dotar al Archipiélago de un sistema "coherente, moderno y coordinado", capaz de anticipar, prevenir y gestionar de forma eficaz riesgos de diferentes tipos, cada vez más frecuentes y complejos como consecuencia del cambio climático.

Para avanzar en ese objetivo, el presupuesto de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas contempla una partida de 500.000 euros para la creación de la Agencia Canaria de Emergencias, otros 2,8 millones para el despliegue de unidades de Protección Civil y el inicio de la redacción de esa futura Ley del Sistema Canario de Protección Civil.

La evolución de las emergencias

El propio anteproyecto de ley justifica la reforma al señalar que, durante los últimos años, han surgido nuevas necesidades derivadas del crecimiento de la población, el aumento del turismo, los grandes incendios forestales o el incremento de los fenómenos meteorológicos adversos. En este contexto, el documento concluye que estas situaciones han puesto de manifiesto que la actual estructura organizativa presenta una capacidad insuficiente para adaptarse a emergencias cada vez más complejas y prolongadas.

El objetivo ahora es reunir en una misma estructura (la ACE) los recursos con los que ya cuenta el Ejecutivo autonómico. La entidad, además, quedaría adscrita a la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas y entre sus competencias aparecen elaborar proyectos normativos en materia de protección civil, preparar los planes territoriales y especiales de emergencias o impulsar la formación especializada del personal del sistema de emergencias.

Competencias

La ACE aspira a ser un instrumento de coordinación, apoyo y cooperación entre las administraciones

El anteproyecto también aclara que la Agencia Canaria de Emergencias no nace para sustituir las competencias de cabildos y ayuntamientos, sino para actuar como un instrumento de coordinación, apoyo y cooperación entre las distintas administraciones. Esa colaboración se articulará mediante convenios y otros mecanismos previstos en la legislación. Entre sus funciones figurará la coordinación del salvamento marítimo de competencia autonómica, en colaboración con los servicios dependientes del Estado. A ello se suma la elaboración de proyectos normativos en materia de protección civil, la preparación de los planes territoriales y especiales de emergencias, el mantenimiento del mapa de riesgos y del catálogo de medios y recursos de protección civil de Canarias, así como el impulso de la formación especializada del personal del sistema de emergencias. El texto también atribuye a la Agencia funciones de inspección y potestad sancionadora en las materias de su competencia, de acuerdo con la legislación vigente.