Cinco centros de crisis y 1.164 personas atendidas marcan el balance del Instituto Canario de Igualdad

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, y la directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI), Ana Padrón, hicieron este viernes balance de la gestión desarrollada por el organismo durante la presente legislatura, marcada por la creación de cinco Centros de Crisis 24 Horas para víctimas de violencia sexual y la atención prestada a 1.164 mujeres, menores y familiares desde su puesta en marcha. Ambas responsables aprovecharon la comparecencia para avanzar las principales líneas de actuación previstas para el último año de mandato.

Delgado destacó que la creación de estos centros constituye el principal hito de la legislatura. La red, implantada en todo el Archipiélago, ofrece atención psicológica, jurídica y social especializada durante las 24 horas del día, sin necesidad de presentar una denuncia previa. Según defendió, su implantación sitúa a Canarias entre las comunidades con una respuesta más amplia frente a la violencia sexual y consolida un servicio público con vocación de permanencia.

La consejera también puso en valor la mejora de la gestión de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género mediante la agilización de los trámites administrativos y el refuerzo de los mecanismos de control para acelerar la llegada de los recursos a los servicios de atención. Asimismo, resaltó el fortalecimiento de las políticas de igualdad a través del impulso de los órganos de coordinación, la elaboración del II Plan Estratégico de Igualdad y el incremento de la financiación.

En este apartado, recordó que el Gobierno de Canarias ha destinado casi 15 millones de euros a estas políticas, a los que se suman un millón procedente del 0,7 % del IRPF y más de 9,2 millones del Pacto de Estado, además del refuerzo de la Red Canaria de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia y del desarrollo de programas preventivos dirigidos a la juventud.

Por su parte, Ana Padrón explicó que el último año de legislatura estará centrado en consolidar los recursos ya implantados, culminar los proyectos estratégicos iniciados y desarrollar nuevas herramientas que permitan reforzar la protección de las mujeres y mejorar la eficacia de las políticas públicas. La hoja de ruta del Instituto se apoyará en tres ejes: fortalecer la atención y protección a las víctimas, mejorar la coordinación entre las administraciones y modernizar los sistemas de intervención, así como seguir impulsando las políticas de igualdad y la prevención de las violencias machistas.

Entre las actuaciones previstas, la directora destacó la consolidación de la Red Canaria de Servicios y Centros Especializados de Atención a las Víctimas, que contará con una financiación de 8,2 millones de euros en 2026, así como el refuerzo de los cinco Centros de Crisis 24 Horas. También anunció la aprobación de un nuevo decreto para facilitar el acceso a las ayudas económicas destinadas a víctimas de violencia sexual, la ampliación del servicio especializado del 112 con más personal y el desarrollo de herramientas para prevenir la violencia vicaria y mejorar la atención profesional.

A estas medidas se sumará la implantación progresiva de Tindaya, una aplicación informática diseñada para compartir información entre los distintos recursos especializados, con el objetivo de mejorar la coordinación entre administraciones y facilitar un seguimiento más eficaz de los casos.

Medidas preventivas

En el ámbito de la prevención, ¡, proyectos educativos y estudios sobre fenómenos emergentes como las ciberviolencias machistas y el impacto de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial. Además, mantendrá su apoyo a iniciativas dirigidas a la juventud, el movimiento asociativo de mujeres y las universidades.

Padrón concluyó asegurando que todas estas actuaciones persiguen reforzar la protección y el acompañamiento a las mujeres que sufren violencia machista, situando sus necesidades como eje de las políticas públicas impulsadas por el Instituto Canario de Igualdad.