Hito histórico para el fútbol femenino en las islas

El establecimiento Coral Cotillo Beach en Fuerteventura se convertirá en el epicentro de la preparación blanquiazul, acogiendo los entrenamientos oficiales y abriendo sus puertas para que 40 niñas de la isla entrenen de forma gratuita con sus referentes.

En una decidida apuesta por el deporte de élite, la igualdad y el arraigo social, Coral Hotels asume el rol de organizador para traer al Estadio Municipal de Los Pozos un evento sin precedentes en la isla. El choque que enfrentará al Costa Adeje Tenerife y al RCD Espanyol el próximo 29 de julio supondrá el debut oficial de la máxima categoría del fútbol femenino español en tierras majoreras.

Este compromiso de primer nivel, programado para las 18:15 horas, escenifica el despegue definitivo de la visibilidad de las disciplinas femeninas en el archipiélago. La cita no solo se limitará a los 90 minutos de juego, sino que consolidará una semana de intensa actividad deportiva y comunitaria respaldada de forma directa por la cadena hotelera y las principales instituciones locales.

Fuerteventura acoge por primera vez en su historia un partido de Primera División Femenina de la mano de Coral Hotels. / Coral Hotels

Para ello, el hotel Coral Cotillo Beach se transformará en el cuartel general de la plantilla tinerfeña. Sus instalaciones deportivas de última generación albergarán las sesiones oficiales de entrenamiento del Costa Adeje Tenerife durante las mañanas, brindando a las futbolistas un entorno de alto rendimiento idóneo para su puesta a punto físico-táctica.

Compromiso social: Formación y valores para la cantera femenina majorera

Más allá de la alta competición, Coral Hotels y el Costa Adeje Tenerife reafirman su compromiso social y su apuesta por el fomento del deporte base. Durante las tardes de la concentración, las jugadoras profesionales del conjunto tinerfeño impartirán jornadas técnicas en el campo de fútbol de El Cotillo. Las inscripciones ya están abiertas y se ofrecen 40 plazas completamente gratuitas para que niñas de la isla puedan entrenar junto a sus referentes, disfrutar de una experiencia única e impulsar el talento joven del fútbol femenino en Fuerteventura.

Este destacado despliegue es fruto de una estrecha colaboración organizativa que cuenta con el respaldo fundamental del Cabildo de Fuerteventura, la Fundación de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas (FIFLP), el Ayuntamiento de La Oliva y el Ayuntamiento de Puerto del Rosario.

Coral Hotels organiza el primer gran partido de fútbol femenino de élite en Fuerteventura con el choque entre el Costa Adeje Tenerife y el RCD Espanyol . / Coral Hotels

Detalles del Encuentro:

Partido: Costa Adeje Tenerife vs. RCD Espanyol

Fecha: 29 de julio

Hora: 18:15 horas

Lugar: Estadio Municipal de Los Pozos (Puerto del Rosario, Fuerteventura)

Sede de entrenamientos: campo de fútbol de El Cotillo.

Inscripciones abiertas para el clinic de fútbol de la Fundación Tenerife Costa Adeje en Fuerteventura

Las inscripciones para participar en el clinic de fútbol ya están abiertas. La actividad, dirigida a niñas de entre 6 y 16 años, se celebrará los días 30 y 31 de julio, de 16:00 a 20:00 horas, en el campo de fútbol de El Cotillo. La participación será completamente gratuita y contará con un máximo de 40 plazas, que se asignarán mediante el formulario habilitado por la Fundación Tenerife Costa Adeje. La iniciativa permitirá a las jóvenes futbolistas disfrutar de sesiones formativas, convivencia y aprendizaje en un entorno profesional, reforzando el compromiso de Coral Hotels y de las entidades colaboradoras con el deporte base y la igualdad de oportunidades.