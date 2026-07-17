Hoy Canarias amanece con altas temperaturas según la Aemet

La Agencia Estatal de Meteorología anuncia para este viernes una jornada en la que las temperaturas podrán llegar hasta los 34 grados en las medianías orientadas al sur y en el interior del sudeste de Gran Canaria, donde las mínimas podrían mantenerse sin bajar de los 26/28 grados. De forma puntual, también se podrían alcanzar estos valores en zonas interiores del sur de Fuerteventura.

El cielo estará poco nuboso o despejado en general, aunque se esperan algunos intervalos de nubes bajas en las zonas del norte, principalmente durante la noche. Las temperaturas mínimas subirán de forma ligera a moderada.

Las máximas permanecerán sin grandes variaciones o con un ligero descenso en las vertientes norte, mientras que registrarán un pequeño ascenso en las zonas orientadas al sur.

El viento soplará del nordeste, con intervalos de fuerte en las vertientes sudeste y noroeste, donde existe la posibilidad de rachas localmente muy fuertes.

En cuanto al estado de la mar, se prevé viento de componente norte o noreste de fuerza 4 o 5, aumentando temporalmente a fuerza 6 o localmente 7 mar adentro en las costas oeste, este y sureste. Habrá marejada, con aumento a fuerte marejada mar adentro en las costas oeste y sureste. En las costas norte predominará el viento del norte o nordeste de fuerza 3 o 4, con marejadilla o marejada. En las costas sur y suroeste, viento variable de fuerza 1 a 3, con brisas y marejadilla o rizada.

La previsión por Islas es la siguiente:

LANZAROTE

En el norte y oeste de la isla se esperan intervalos de nubes bajas, especialmente durante las horas nocturnas. En el resto, predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas no tendrán cambios destacados, salvo un ligero descenso de las máximas en el sureste. No se descarta que se alcancen puntualmente los 30 ºC en esta zona. Viento del nordeste con intervalos de fuerte en áreas interiores, donde podrían producirse rachas localmente muy fuertes durante la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 22 / 30

FUERTEVENTURA

Predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos de nubes en el oeste durante la noche. Las temperaturas mínimas seguirán sin cambios, mientras que las máximas descenderán ligeramente a moderadamente. Es probable que en el sureste, especialmente en zonas del interior, se alcancen los 30/32 ºC. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en el sur de Jandía, donde no se descartan rachas localmente muy fuertes durante la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 22 / 29

GRAN CANARIA

En el norte, por debajo de los 600 a 800 metros, se mantendrán los cielos nubosos, con apertura de claros durante las horas centrales del día. En el resto de la isla, cielos poco nubosos o despejados. Se prevé calima ligera en zonas altas. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente o de forma moderada en medianías e interior, mientras que en las costas permanecerán sin cambios. Las máximas bajarán en zonas interiores del norte y en amplias áreas del sur; en las zonas costeras se mantendrán con pocos cambios o con un ligero descenso. No se descarta alcanzar localmente los 34 ºC en medianías de la cuenca de Tirajana, el sudeste y zonas bajas de la cuenca de Tejeda. En el resto de áreas orientadas al sur y oeste se superarán los 30 ºC. Durante la madrugada, las temperaturas nocturnas podrían no descender de los 24/26 ºC en las zonas más afectadas. Viento del nordeste, con fuerza en las vertientes noroeste y sudeste, donde podrían registrarse rachas localmente muy fuertes. Brisas en costas del suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 23 / 27

TENERIFE

En el norte, por debajo de los 800 a 1000 metros, se esperan cielos nubosos con apertura de amplios claros durante las horas centrales. En el resto de la isla predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Habrá calima ligera en zonas altas. Las temperaturas mínimas apenas cambiarán. Las máximas bajarán ligeramente en medianías del norte, zonas interiores del sur y fachada sur del área metropolitana. No se descarta alcanzar puntualmente los 30 °C en las vertientes este, incluida la capital, y sur. Durante la madrugada, en las zonas más afectadas no se descarta que las temperaturas no bajen localmente de los 24/26 ºC. Viento del nordeste con intervalos de fuerte en las vertientes este y punta noroeste. En cotas altas del Teide, viento del suroeste con intervalos de fuerte. Brisas en costas del oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 24 / 32

LA GOMERA

En el norte, por debajo de los 700 a 800 metros, habrá intervalos nubosos. En el resto, cielos poco nubosos o despejados, con calima ligera en zonas altas. Las temperaturas se mantendrán sin cambios importantes en costas y bajarán ligeramente a moderadamente en zonas interiores. No se descarta que las medianías orientadas al sur y oeste alcancen localmente los 30 °C. Existe una baja probabilidad de que durante la madrugada las temperaturas no desciendan de los 24/26 ºC en las zonas más afectadas. Viento del nordeste, fuerte en los extremos este y noroeste. Brisas en costas del sur.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de la Gomera 23 / 33

LA PALMA

En el norte y este, por debajo de los 900 a 1000 metros, se esperan intervalos nubosos. En el resto, cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos en el litoral oeste. Las temperaturas mínimas permanecerán sin cambios destacados. Las máximas descenderán en zonas interiores de la vertiente este y ligeramente en el resto. Viento del nordeste con intervalos de fuerte en los extremos sudeste y noroeste. Brisas en costas del oeste. En las zonas altas de la Caldera de Taburiente se esperan intervalos de componente oeste, aunque continuará predominando el régimen de brisas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de la Palma 22 / 27

EL HIERRO

En el nordeste, por debajo de los 600 a 700 metros, se esperan intervalos nubosos, con predominio de cielos poco nubosos durante las horas centrales. En el resto de la isla, cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas mínimas seguirán con pocos cambios. Las máximas descenderán de forma ligera a moderada en zonas interiores, mientras que permanecerán sin variaciones en costas. En medianías y zonas altas de las vertientes este y sur no se descarta alcanzar localmente los 30 °C. Viento del nordeste, con intensidad fuerte en las vertientes este y noroeste. Brisas en costas del suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 18 / 26