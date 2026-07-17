Cómo preparan los canarios sus casas para la final del Mundial: terrazas, pantallas y trucos para vivir el partido

La final del Mundial se vivirá también desde casa. Mientras algunos aficionados elegirán bares o espacios públicos para seguir el partido, muchos hogares de Canarias preparan ya su particular estadio para animar a la selección española rodeados de familiares y amigos.

El buen clima de las islas permite una opción que gana fuerza durante el verano: trasladar la reunión a terrazas, patios o azoteas y disfrutar del encuentro al aire libre.

El salón deja de ser una sala de estar y se convierte en una grada

El primer paso para preparar la casa es organizar el espacio alrededor de la pantalla. La televisión debe quedar como el centro de la estancia y todos los asistentes deben contar con buena visibilidad.

Las terrazas serán las protagonistas de una noche mágica / Idealista

En salones pequeños, retirar muebles auxiliares o despejar la zona central puede ayudar a ganar espacio. Para reuniones más numerosas, muchos hogares optan por añadir sillas, cojines o pequeños asientos auxiliares para que nadie se quede sin sitio.

También conviene comprobar con antelación la conexión a internet, el funcionamiento de la televisión o cualquier dispositivo que vaya a utilizarse para evitar problemas justo antes del inicio del partido.

Las terrazas canarias se convierten en pequeños estadios

En pleno mes de julio, las terrazas y espacios exteriores son una de las grandes alternativas para ver la final del Mundial en Canarias.

Colocar una pantalla o un proyector, distribuir bien los asientos y preparar una zona cómoda permite crear un ambiente más parecido al de una grada, especialmente cuando se juntan grupos de familiares y amigos.

Eso sí, es recomendable buscar una ubicación donde la pantalla no reciba luz directa y donde todos los espectadores puedan verla con facilidad.

El calor, uno de los grandes rivales de la noche

Aunque el partido se dispute por la noche, las temperaturas de julio pueden marcar la diferencia a la hora de preparar la vivienda.

Ventiladores, zonas con corriente de aire, bebidas frías y una buena organización del espacio pueden ayudar a que la reunión sea más cómoda.

En las terrazas también es importante prever la iluminación exterior para después del anochecer sin que las luces molesten a la hora de ver el encuentro.

Banderas, camisetas y pequeños detalles para animar a España

No hace falta transformar toda la casa para crear ambiente. Algunos detalles sencillos pueden cambiar la sensación del espacio.

Banderas, bufandas, camisetas de la selección o elementos decorativos en rojo y amarillo son algunas de las opciones más habituales para preparar una noche especial.

Muchas familias también aprovechan para crear rincones de fotos o espacios donde guardar recuerdos del partido.

El picoteo también juega su propio partido

Una final del Mundial suele ir acompañada de comida para compartir. La clave es preparar platos fáciles de servir que permitan seguir el encuentro sin perderse ningún momento.

Papas, quesos, tortillas, empanadas, pizzas, frutos secos o pequeños bocadillos son algunas de las opciones habituales para una reunión en casa.

En Canarias, además, productos como las papas arrugadas o diferentes variedades de queso pueden formar parte de una mesa pensada para compartir durante el partido.

El calor mantiene avisos en doce comunidades autónomas, cuatro en nivel naranja / LP / DLP

Cómo montar una zona de partido en la terraza sin complicaciones

Para quienes opten por ver la final al aire libre, algunos detalles pueden marcar la diferencia:

Colocar la pantalla en un punto visible para todos.

Evitar zonas de paso para reducir molestias.

Preparar bebidas y comida antes del inicio.

Asegurar cualquier decoración para evitar problemas con el viento.

Contar con una iluminación adecuada para después del partido.

Una noche histórica que muchos hogares vivirán desde casa

La final del Mundial convertirá muchos salones y terrazas de Canarias en pequeños estadios improvisados. Con una buena organización, cualquier vivienda puede convertirse durante unas horas en el escenario perfecto para vivir uno de los grandes acontecimientos deportivos del año.