El sábado se presenta con calima en Canarias según la Aemet

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado en Canarias una jornada con calima ligera en capas altas y cielos poco nubosos o despejados, aunque se esperan algunos intervalos en el oeste de Lanzarote y Fuerteventura, así como en las zonas bajas del norte del resto de islas.

Las temperaturas permanecerán sin grandes variaciones o con un ligero descenso. Se alcanzarán o superarán los 30 °C en amplias áreas de las vertientes oeste y sur de Gran Canaria, además de en la mitad sur de Fuerteventura, mientras que en el resto de las islas será menos probable y se dará de forma más puntual.

El alisio soplará con intervalos de fuerte en las zonas costeras del sureste y noroeste, donde no se descarta alguna racha localmente muy fuerte. En las islas de mayor relieve predominarán las brisas en las zonas del suroeste.

En cuanto al estado de la mar, se espera viento del noreste de fuerza 4 o 5, con marejada que aumentará a fuerte marejada. Además, habrá mar de fondo del noreste de 1 a 2 metros en las aguas costeras de Tenerife, La Gomera y Gran Canaria.

Estas son las predicciones por islas para este sábado:

LANZAROTE

Cielos despejados con algunos intervalos en el oeste y presencia de calima ligera en niveles altos. Las temperaturas seguirán sin cambios destacados. No se descarta que se alcancen localmente los 30 ºC en el sureste. Alisio con intervalos de fuerte de forma puntual en zonas de interior, donde podría registrarse alguna racha muy fuerte.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 22 / 29

FUERTEVENTURA

Predominio de cielos despejados, con algunos intervalos en el oeste y calima ligera en niveles altos. Las temperaturas se mantendrán sin cambios o con un ligero descenso. En la mitad sur se alcanzarán o superarán los 30 ºC. Alisio con intervalos localmente fuertes al sur de Jandía, donde no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 21 / 28

GRAN CANARIA

Cielos despejados con algunos intervalos en las franjas costeras del norte y calima ligera en niveles altos. Las temperaturas apenas variarán, salvo por un ligero descenso de las mínimas en el interior. En las zonas orientadas al sur y oeste se alcanzarán o superarán los 30 ºC. Alisio con intervalos de fuerte y rachas ocasionalmente muy fuertes en las franjas costeras del sureste y noroeste, con predominio de las brisas en el suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 23 / 26

TENERIFE

Cielos poco nubosos o despejados, con intervalos en las franjas costeras del norte y calima ligera en niveles altos. Las temperaturas permanecerán sin cambios, excepto por un ligero descenso de las mínimas en zonas interiores. No se descarta alcanzar localmente los 30 °C en las costas del sur del área metropolitana y del sur de la isla. Alisio con intervalos de fuerte en las franjas costeras del sureste y en el extremo noroeste, con predominio de las brisas en el oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 23 / 29

LA GOMERA

Cielos despejados con intervalos en las zonas bajas del norte y calima ligera en niveles altos. Las temperaturas continuarán sin cambios importantes, salvo un ligero descenso en áreas de interior. No se descarta alcanzar puntualmente los 30 °C en las vertientes orientadas al sur y oeste. Alisio con intervalos de fuerte en las vertientes sureste y noroeste, donde podría registrarse alguna racha puntualmente muy fuerte al final del día. Brisas en el suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 23 / 29

LA PALMA

Predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con intervalos en zonas bajas del norte y este, donde no se descarta alguna llovizna. Habrá calima ligera en niveles altos. Las temperaturas se mantendrán sin cambios o con un ligero descenso. Alisio ocasionalmente fuerte en las franjas costeras del sureste y noroeste, con presencia de brisas en el oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 21 / 27

EL HIERRO

Cielos despejados con algunos intervalos en zonas bajas del norte y calima ligera en niveles altos. Las temperaturas seguirán con pocos cambios. Alisio con intervalos de fuerte en las franjas costeras del sureste y en el extremo noroeste, con predominio de las brisas en el suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 18 / 23