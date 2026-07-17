La UE lo hace oficial: este es el cambio que afectará a miles de empresas canarias a partir del 19 de julio

El 19 de julio de 2026 España disputa su segundo final de un campeonato de la Copa Mundo, aunque no todos tendrán el foco puesto en ello. La Unión Europea ha aprobado nuevas medidas para reducir el desperdicio textil y poner fin a una práctica que hasta ahora se mantenía en algunos sectores de la moda, la destrucción de prendas de vestir, accesorios y calzado que no se han vendido.

La Comisión Europea ha adoptado nuevas normas dentro del Reglamento sobre el diseño ecológico de productos sostenibles (ESPR), con el objetivo de avanzar hacia una economía más circular, reducir residuos y fomentar que las empresas busquen alternativas antes de desechar productos completamente nuevos.

Prohibido deshacerse de ropa sin vender

La nueva normativa establece que las grandes empresas no podrán destruir prendas de vestir, accesorios y calzado que no hayan sido vendidos. La prohibición comenzará a aplicarse a partir del 19 de julio de 2026 para las grandes compañías, mientras que las empresas medianas deberán adaptarse a esta medida a partir de 2030.

La Comisión Europea contempla algunas excepciones, como aquellos productos cuya destrucción esté justificada por motivos de seguridad o porque presenten daños que impidan su comercialización.

Millones de prendas acaba desperdiciadas cada año

Desde Bruselas explican que entre el 4% y el 9% de los textiles no vendidos en Europa se destruyen antes de llegar a utilizarse. Una práctica genera alrededor de 5,6 millones de toneladas de emisiones de CO₂.

"El sector textil está a la vanguardia en la transición hacia la sostenibilidad, pero aún existen desafíos. Las cifras sobre residuos demuestran la necesidad de actuar. Con estas nuevas medidas, el sector textil estará capacitado para avanzar hacia prácticas sostenibles y circulares, lo que nos permitirá aumentar nuestra competitividad y reducir nuestra dependencia", recalca Jessika Roswall, Comisionada de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva.

Además, a partir de febrero de 2027, las empresas deberán utilizar un formato común para informar sobre la cantidad de productos de consumo no vendidos que desechan.

Un cambio hacia la sostenibilidad

Además, explican que "solo en Francia, se destruyen anualmente productos sin vender por un valor aproximado de 630 millones de euros". La nueva normativa supone un gran cambio para las marcas textiles, que tendrán que adaptar su gestión ropa sin vender y buscar nuevas vías para darle salida.

El objetivo de la Unión Europea es "que los productos en el mercado de la UE sean más duraderos, reutilizables y reciclables, al tiempo que impulsa la eficiencia y la economía circular".