La vivienda seguirá subiendo en estas ciudades españolas, según la IA

El precio de la vivienda en venta encara el final del tercer trimestre con una previsión claramente alcista en buena parte de las capitales españolas. Según el Índice Predictivo de compra DataVenues de Fotocasa, la inteligencia artificial anticipa subidas trimestrales en 43 capitales de provincia entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2026.

El mapa de la vivienda, eso sí, no se mueve al mismo ritmo en todas partes. Mientras algunas ciudades podrían registrar aumentos de precios especialmente intensos, otras apuntan a descensos. Y hay una capital que se desmarca con una caída prevista mucho más pronunciada que el resto.

Las Palmas lidera el ranking de subidas

La previsión más llamativa se concentra en Las Palmas de Gran Canaria, donde el precio de la vivienda en compraventa podría aumentar un 8,1% durante el tercer trimestre. La capital grancanaria se coloca así como la ciudad española con mayor subida estimada para este periodo.

Le siguen Guadalajara, con un incremento previsto del 6,3%, y A Coruña, con una subida del 6%. El podio refleja una tendencia repartida entre distintos mercados y confirma que el encarecimiento no se limita a las grandes capitales tradicionalmente más caras.

Evolución del precio medio de la vivienda nueva por municipios / Grupo ST

Tras las tres ciudades que encabezan la clasificación aparecen Ávila, con un aumento previsto del 5,5%; Girona, con un 4,8%; y Jaén, con un 4,5%. También se esperan subidas del 4% en Teruel, del 3,6% en Ourense y del 3,5% en Almería.

El listado de mayores incrementos lo completan León y Alicante, ambas con una subida estimada del 3,2%.

La inteligencia artificial dibuja un mercado con más subidas que bajadas

El Índice Predictivo de compra DataVenues de Fotocasa, que combina inteligencia artificial y Big Data, prevé un comportamiento mayoritariamente alcista en el mercado de compraventa de vivienda durante el tercer trimestre de 2026.

En total, 43 capitales de provincia registrarían subidas, mientras que siete experimentarían descensos y una mantendría sus precios sin variación. Valencia es la única capital incluida en la previsión con un cambio del 0%.

La lectura general es clara: el mercado mantiene la presión alcista, aunque lo hace con diferencias importantes según la ciudad. Madrid, por ejemplo, tendría una subida prevista del 2,3%, mientras que Barcelona crecería un 1,7%. Alicante, por su parte, aparece entre las capitales con mayores aumentos, con un 3,2%.

Huesca se desmarca con la mayor caída prevista

No todas las capitales seguirán la misma dirección. La previsión apunta a descensos en siete ciudades, con Huesca como el caso más destacado.

La capital oscense podría registrar una caída del 6,9% en el tercer trimestre, muy por encima de los descensos previstos en el resto de ciudades con evolución negativa. A continuación aparecen Santander, con un retroceso estimado del 1,2%, y Palma, con una bajada del 0,9%.

La compraventa de viviendas acentúa su caída en mayo al 7,3 % y suma cinco meses a la baja / La Provincia

También se prevén descensos más moderados en San Sebastián, del 0,6%, y en Málaga, Segovia y Santa Cruz de Tenerife, todas ellas con una caída estimada del 0,5%.

Un mercado de vivienda todavía bajo presión

Las previsiones de Fotocasa llegan en un contexto de fuerte tensión en el mercado residencial español. Los precios continúan avanzando en buena parte del país y el desequilibrio entre oferta y demanda de vivienda sigue siendo uno de los principales factores que explican la evolución del mercado.

La propia directora de Estudios de Fotocasa, María Matos, señala que el mercado mantiene un importante impulso, aunque de forma cada vez más selectiva. La previsión de subidas en la mayoría de las capitales refleja, según la experta, un mercado todavía muy tensionado por ese desequilibrio estructural.

Los datos recientes también apuntan a un escenario de precios elevados. En el primer trimestre de 2026, el precio de la vivienda en España aumentó un 12,9% interanual, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el mayor ritmo desde comienzos de 2007.

En Las Palmas de Gran Canaria, además, el precio medio de la vivienda en venta alcanzó en junio los 2.840 euros por metro cuadrado, tras crecer un 14,8% en un año y un 6,1% en el último trimestre, según los datos de idealista.

El escenario que dibuja la IA es, por tanto, desigual, pero con un claro predominio de las subidas. Las Palmas de Gran Canaria, Guadalajara y A Coruña aparecen como las grandes protagonistas de la previsión para el cierre del tercer trimestre, con aumentos del 8,1%, 6,3% y 6%, respectivamente.

En el otro extremo, Huesca destaca por una previsión de descenso del 6,9%. Entre ambos polos se sitúa un mercado con comportamientos muy diferentes según la ciudad, pero en el que la mayoría de capitales todavía mantiene una tendencia de subida del precio de la vivienda.

La fotografía del tercer trimestre deja así una conclusión clara: comprar una vivienda podría seguir siendo más caro en buena parte de las capitales españolas antes de que termine septiembre.