Amanece el sábado con altas temperaturas y calima en Canarias según la Aemet

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este sábado en Canarias una situación marcada por la presencia de calima ligera en niveles altos y cielos poco nubosos o despejados en general, aunque habrá algunos intervalos nubosos en el oeste de Lanzarote y Fuerteventura, además de en las zonas bajas del norte del resto del Archipiélago.

Las temperaturas continuarán con pocos cambios o experimentarán un ligero descenso. Se alcanzarán o superarán los 30 °C en amplias zonas de las vertientes oeste y sur de Gran Canaria, así como en la mitad sur de Fuerteventura. En el resto de las islas, estos valores serán menos probables y aparecerán de manera más localizada.

El alisio soplará con intervalos de fuerte en las áreas costeras del sureste y noroeste, donde no se descartan rachas puntualmente muy fuertes. En las islas montañosas predominarán las brisas en las zonas orientadas al suroeste.

Respecto al estado de la mar, se prevé viento del noreste de fuerza 4 o 5, con marejada que podrá aumentar a fuerte marejada. También se espera mar de fondo del noreste de 1 a 2 metros en las aguas costeras de Tenerife, La Gomera y Gran Canaria.

Estas son las predicciones por islas para este sábado:

LANZAROTE

Cielos despejados con algunos intervalos en el oeste y calima ligera en niveles altos. Las temperaturas se mantendrán sin cambios relevantes. No se descarta que se alcancen de forma puntual los 30 ºC en el sureste. Alisio con intervalos de fuerte en zonas interiores, donde podría registrarse alguna racha localmente muy fuerte.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 22 / 29

FUERTEVENTURA

Predominio de cielos despejados, con algunos intervalos en el oeste y presencia de calima ligera en niveles altos. Las temperaturas seguirán sin cambios o con un ligero descenso. En la mitad sur se alcanzarán o superarán los 30 ºC. Alisio con intervalos localmente fuertes en la zona sur de Jandía, donde no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 21 / 28

GRAN CANARIA

Cielos despejados con algunos intervalos en las franjas costeras del norte y calima ligera en niveles altos. Las temperaturas apenas cambiarán, salvo por un ligero descenso de las mínimas en zonas interiores. En las áreas orientadas al sur y oeste se alcanzarán o superarán los 30 ºC. Alisio con intervalos de fuerte y rachas ocasionalmente muy fuertes en las franjas costeras del sureste y noroeste, mientras que en el suroeste predominarán las brisas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 23 / 26

TENERIFE

Cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos en las franjas costeras del norte y calima ligera en niveles altos. Las temperaturas permanecerán estables, salvo por un ligero descenso de las mínimas en zonas interiores. No se descarta alcanzar localmente los 30 °C en las costas del sur del área metropolitana y del sur de la isla. Alisio con intervalos de fuerte en las franjas costeras del sureste y en el extremo noroeste, con predominio de las brisas en el oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 23 / 29

LA GOMERA

Cielos despejados con intervalos en zonas bajas del norte y calima ligera en niveles altos. Las temperaturas seguirán sin cambios destacados, aunque podrían descender ligeramente en zonas de interior. No se descarta alcanzar puntualmente los 30 °C en las vertientes orientadas al sur y oeste. Alisio con intervalos de fuerte en las vertientes sureste y noroeste, donde no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte al final de la jornada. Brisas en el suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 23 / 29

LA PALMA

Predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con intervalos en zonas bajas del norte y este, donde no se descarta alguna llovizna ocasional. Habrá calima ligera en niveles altos. Las temperaturas continuarán sin cambios o con un ligero descenso. Alisio ocasionalmente fuerte en las franjas costeras del sureste y noroeste, acompañado de brisas en el oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 21 / 27

EL HIERRO

Cielos despejados con algunos intervalos en zonas bajas del norte y presencia de calima ligera en niveles altos. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios. Alisio con intervalos de fuerte en las franjas costeras del sureste y en el extremo noroeste, con predominio de las brisas en el suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 18 / 23