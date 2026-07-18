Calor con temperaturas de hasta 34 grados y rachas de viento muy fuerte este domingo en Canarias
El pronóstico de la Aemet apunta a vientos moderados del nordeste con intervalos de fuerte, especialmente en zonas interiores y costeras de varias islas
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este domingo cielos poco nubosos o despejados, con intervalos nubosos en zonas bajas del norte de las islas, calima ligera en altura, temperaturas que podrían llegar a los 34 grados en Gran Canaria y viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte.
Según la previsión, no se descartan rachas de vientos ocasionales muy fuertes en el interior de Lanzarote, sur de Jandía, y zonas bajas del sureste y noroeste de las islas montañosas, más probables en Gran Canaria y La Gomera.
En cuanto al estado de la mar, anuncia viento del norte o nordeste de fuerza 4 o 5, arreciando a 6 y 7, marejada o fuerte marejada, y variable de fuerza 1 a 3 en el suroeste y sur de las islas, con mar rizada o marejadilla. Se espera mar de fondo del nordeste con olas de 1 a 2 metros y visibilidad regular o mala por calima, informa Efe.
La previsión por islas es la siguiente:
LANZAROTE
Despejado con intervalos en el oeste a primeras y últimas horas. Calima ligera en niveles altos. Temperaturas sin apenas cambios. No se descarta que se alcancen localmente los 30 ºC en el sureste. Alisio con intervalos de fuerte en zonas de interior de la mitad sur, donde no se descartan rachas ocasionales muy fuertes durante la segunda mitad del día.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Arrecife 23 29
FUERTEVENTURA
Despejado con algunos intervalos en el oeste a primeras y últimas horas. Calima ligera en niveles altos. Temperaturas sin apenas cambios. En la mitad sur se alcanzarán o superarán los 30 ºC. Alisio con intervalos localmente fuertes al sur de Jandía, donde no se descartan rachas ocasionales muy fuertes.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Puerto del Rosario 22 28
GRAN CANARIA
Despejado con intervalos en zonas bajas del norte, que serán más compactos a primeras y últimas horas. Calima ligera en niveles altos. Temperaturas con pocos cambios, con ligeros ascensos de las máximas en zonas de interior del sur y oeste, donde se alcanzarán o superarán localmente los 32 a 34 ºC. Alisio moderado, de carácter fuerte en zonas bajas del sureste y del noroeste donde se esperan rachas ocasionales muy fuertes, especialmente al final del día. Predominio de las brisas en el suroeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Las Palmas de Gran Canaria 23 28
TENERIFE
Poco nuboso a despejado con intervalos en franjas costeras del norte, que serán más compactos a primeras y últimas horas. Calima ligera en niveles altos. Temperaturas sin apenas cambios, con ligeros ascensos de las máximas en zonas de interior del sur y oeste. No se descarta alcanzar localmente los 30 °C en costas del sur del área metropolitana y del sur de la isla. Alisio moderado, de carácter fuerte en zonas bajas del sureste y en el extremo noroeste, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes. Predominio de las brisas en el oeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Santa Cruz de Tenerife 24 30
LA GOMERA
Despejado con intervalos en zonas bajas del norte, que serán más compactos a primeras y últimas horas. Calima ligera en niveles altos. Temperaturas sin apenas cambios, con ligeros ascensos delas máximas en zonas de interior del sur y oeste, donde no se descarta alcanzar localmente los 30 °C. Alisio moderado, de carácter fuerte en las vertientes sureste y oeste donde se esperan rachas ocasionales muy fuertes, especialmente al final del día. Predominio de las brisas en el suroeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
San Sebastián de la Gomera 24 28
LA PALMA
Poco nuboso a despejado con intervalos en zonas bajas del norte y del este, que serán más compactos a primeras y últimas horas. Calima ligera en niveles altos. Temperaturas sin apenas cambios, con ligeros ascensos de las máximas en zonas de interior. No se descarta alcanzar localmente los 30 °C en la vertiente oeste. Alisio ocasionalmente fuerte en franjas costeras del sureste y del noroeste, donde no se descartan rachas puntualmente muy fuertes. Brisas en el oeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Santa Cruz de la Palma 22 28
EL HIERRO
Despejado con intervalos en zonas bajas del norte y con calima ligera en niveles altos. Temperaturas sin apenas cambios, con ligeros ascensos de las máximas en zonas de interior del sur, donde no se descarta alcanzar localmente los 30 ºC. Alisio con intervalos de fuerte en franjas costeras del sureste y en el extremo noroeste, donde no se descartan rachas puntualmente muy fuertes, especialmente a primeras y últimas horas. Predominio de las brisas en el suroeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Valverde 18 21
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