Educar para un mundo que todavía no existe

Vivimos uno de los momentos de mayor transformación de la historia reciente. La Inteligencia Artificial, la digitalización, la automatización, los cambios demográficos y la globalización están modificando profundamente la forma en que trabajamos, aprendemos y nos relacionamos. Sin embargo, en medio de esta aceleración tecnológica, permanece una pregunta esencial: ¿Para qué educamos? Responder a esa cuestión exige levantar la mirada del corto plazo. La educación nunca ha consistido únicamente en transmitir conocimientos. Su misión más profunda ha sido siempre preparar a las personas para vivir con libertad, responsabilidad y sentido en una sociedad que cambia continuamente.

La educación consiste, sobre todo, en ayudar a las personas a descubrir quiénes pueden llegar a ser. He tenido el privilegio de conocer a miles de alumnos. Muchos de ellos llegaron con dudas, inseguridades o miedo al fracaso. Con el tiempo los he visto convertirse en excelentes profesionales, en buenos ciudadanos y, sobre todo, en personas capaces de construir una vida con sentido. Ellos han sido, sin saberlo, algunos de mis mejores maestros.

Después de casi medio siglo dedicado a la educación sigo creyendo que ¿para qué educamos? es la pregunta más importante que puede hacerse una sociedad.

Porque la educación nunca trabaja para ayer. Ni siquiera trabaja únicamente para hoy. Trabaja siempre para mañana.

Los niños y jóvenes que hoy ocupan nuestras aulas vivirán en un mundo profundamente distinto del que nosotros conocimos. Muchos desempeñarán profesiones que todavía no existen. Utilizarán tecnologías que aún no imaginamos y tendrán que resolver problemas completamente nuevos.

Vivimos una época apasionante y, al mismo tiempo, llena de incertidumbres. La Inteligencia Artificial, la transformación del trabajo, los cambios sociales y los nuevos desafíos educativos nos obligan a repensar muchas de nuestras certezas. Creo sinceramente que la Formación Profesional está llamada a desempeñar un papel decisivo en ese nuevo escenario.

¿Cómo podemos prepararles para ese futuro? Éste es, probablemente, el gran desafío educativo del siglo XXI.

La velocidad del cambio es evidente, nunca antes la humanidad había vivido transformaciones tan rápidas.

La Inteligencia Artificial ya redacta textos, analiza imágenes, ayuda a diagnosticar enfermedades, traduce idiomas y automatiza tareas que hace pocos años parecían exclusivamente humanas.

Un nuevo paradigma educativo

Durante buena parte del siglo XX, el objetivo prioritario consistió en ampliar el acceso a la educación. Ese objetivo fue imprescindible. El reto del siglo XXI es diferente. Ahora debemos preguntarnos por la calidad del aprendizaje, por la capacidad de adaptación de las personas y por el desarrollo de competencias que permitan aprender durante toda la vida.

La OCDE, a través de Andreas Schleicher, insiste en que el éxito educativo ya no depende de cuánto conocimiento acumulamos, sino de nuestra capacidad para aplicar ese conocimiento a situaciones nuevas, colaborar con otros y seguir aprendiendo.

Desde esta perspectiva, la educación deja de ser un proceso cerrado para convertirse en un itinerario permanente de crecimiento.

Es lógico que muchas personas se pregunten si la educación será capaz de adaptarse a esta nueva realidad. Yo creo que no sólo debe adaptarse, debe adelantarse.

Porque educar significa precisamente eso: preparar a las personas para un futuro que todavía no ha llegado. Más tecnología… y más humanidad.

Paradójicamente, cuanto más avanza la tecnología, más importante resulta aquello que ninguna máquina puede sustituir: la curiosidad, la creatividad, la empatía, el pensamiento crítico, la capacidad de trabajar con otras personas, la ética, el compromiso, la responsabilidad…

La Inteligencia Artificial podrá ofrecer respuestas cada vez mejores. Pero seguirá siendo el ser humano quien tenga que formular las preguntas importantes. Y eso cambia profundamente el sentido de la educación.

Durante mucho tiempo hemos puesto el acento en transmitir conocimientos. Hoy debemos enseñar también a pensar, a discernir, a colaborar y a seguir aprendiendo durante toda la vida. Lo que nunca va a cambiar. A lo largo de estos años he conocido a miles de alumnos, han cambiado las generaciones, han cambiado las tecnologías, han cambiado las profesiones… pero hay algo que permanece: todos necesitan sentirse capaces, descubrir un propósito y que alguien confíe en ellos.

El compromiso del Modelo ICSE

En ICSE llevamos muchos años convencidos de que la innovación educativa no consiste únicamente en incorporar nuevas tecnologías. Innovar significa mejorar la manera en que ayudamos a aprender. Nuestro propósito ha sido construir un modelo donde confluyen el rigor académico, la formación profesional, la innovación metodológica, la calidad organizativa y una profunda confianza en las personas.

No aspiramos únicamente a formar buenos profesionales. Aspiramos a contribuir a formar buenos ciudadanos. Porque una sociedad progresa cuando el conocimiento y los valores avanzan juntos.

He comprobado muchas veces cómo una palabra de ánimo, una oportunidad o un profesor que cree sinceramente en un alumno pueden cambiar una trayectoria vital.

Esta es una de las mayores lecciones que me ha dado la educación. Educar no consiste sólo en enseñar. A veces reducimos la educación a asignaturas, exámenes y titulaciones. Sin embargo, educar significa mucho más. Significa ayudar a una persona a descubrir quién puede llegar a ser. Significa enseñarle a afrontar las dificultades, a convivir, a pensar por sí misma, a asumir responsabilidades y a construir un proyecto de vida.

Cuando una institución educativa olvida esta dimensión humana, corre el riesgo de formar profesionales competentes, pero personas poco preparadas para afrontar la complejidad de la vida.

Pero sí tengo una convicción profunda. Si queremos construir una sociedad mejor, debemos empezar por construir una educación mejor. Y esa tarea no corresponde únicamente a los profesores. Nos implica a todos: a las familias, a las empresas, a las instituciones y a cada ciudadano que cree que el futuro no se espera. El futuro se educa.

Canarias no puede limitarse a observar estos cambios desde la distancia. Tiene talento, capacidad y oportunidades para convertirse en una referencia educativa si es capaz de apostar decididamente por la calidad, la innovación y las personas.