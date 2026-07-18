Francisco Etxeberria: "No se ha reabierto ninguna herida" con la identificación de víctimas

La Odisea de Homero, estrenada el viernes en los cines en una adaptación de Christopher Nolan, plantea una de las cuestiones universales que siguen muy presentes en la actualidad. El derecho de las víctimas a un entierro digno. El antropólogo forense Francisco Etxeberria ha dedicado su vida a recomponer la dignidad de las víctimas con su identificación y un reconocimiento de justicia y dignidad. De sus investigaciones en fosas, cunetas y en el Valle de Cuelgamuros, antes Valle de los Caídos, ha identificado y entregado a sus familias 8.000 cadáveres de víctimas del franquismo y otros 400 del bando vencedor de la Guerra Civil. También ha contribuido a hacer justicia con víctimas saharauis, de ETA y del GAL. Escucharlo esta semana en el hotel Reina Isabel, enriqueciendo sus palabras con citas del filósofo Reyes Mate, ha sido un ejercicio práctico de concordia, generosidad, objetividad e imparcialidad.

El reconocido forense vasco intervino , junto al ministro Ángel Víctor Torres en un acto organizado por Democracia Canarias XXI, asociación que ha pasado a presidir el exsenador y magistrado jubilado Arcadio Díaz Tejera.

Etxeberria ofreció un emotivo relato de la recuperación de víctimas del franquismo, así como de las de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, y subrayó que «no se ha reabierto ninguna herida». Informó con cuidado y detalle del suicidio de Salvador Allende y del asesinato, con un tiro en la cabeza, del cantante Víctor Jara, del que pudo leer en el informe policial que su madre se llamaba Amanda y su padre Manuel, para emoción de todos los que prestaban atención a su relato en el hotel donde brotó espontáneamente Te recuerdo Amanda. Etxeberria desgranó también el informe forense del cuerpo de Allende en el que se acredita el suicidio, su disparó para morir como presidente de Chile antes que irse al exilio o caer en manos de los golpistas. Todos abandonaron a Allende y su «único refugio» fue el suicido. Etxeberria acercaba la historia chilena al encuentro en la capital grancanaria y el ministro Ángel Víctor Torres aún lo acercaba más a la Isla. Una trabajadora del sector turístico que reside en San Bartolomé de Tirajana es hija del empleado de la limpieza de Santiago de Chile que encontró en las calles de la capital el cadáver de Víctor Jara, con 40 huesos rotos, tras ser torturado y asesinado.

«No estamos hablando del pasado», subrayó el antropólogo forense que sigue con su labor en la que aún quedan 10.000 cuerpos por recuperar, según las cifras del ministro de Memoria Democrática Ángel Víctor Torres. Y el plan de paz en el País Vasco en el que Francisco Etxeberria es uno de los protagonistas. Y no solo eso. Gracias a este forense nacido en Guipúzcoa en 1957 se logró encausar al José Bretón que asesinó y calcinó a sus dos hijos, Ruth y José, de seis y dos años en 2011 en Córdoba, en una finca familiar. La Policía encontró huesos calcinados que creía de pájaros y fue Etxeberria el que reveló que eran restos de niños pequeños y el padre acabó reconociendo el doble infanticidio, del que quería responsabilizar a la madre.

Jorge Cosmen en el Día del Carmen

Del norte de la Península también llegaba a Las Palmas de Gran Canaria Jorge Cosmen Menéndez Castanedo para hablar de movilidad pero también para compartir la experiencia familiar en Alsa. Todo un signo para un hijo del recordado José Cosmen Adelaida, gran apasionado de Meloneras, hablar el día del Carmen en el Hotel Santa Catalina cuando en su tierra de Cangas del Narcea se vive La Descarga, la gran fiesta de la pólvora en honor a la Virgen. El presidente de Alsa llegaba invitado por Juan Miguel Sanjuán, actual presidente de Foro Canarias y buen amigo de su padre, para relatar a un grupo de miembros del foro, empresarios y amigos la centenaria historia de la empresa de transporte de viajeros Automóviles de Luarca S. A. (Alsa), con implantación en las Islas, así como en Marruecos, y con proyectos para extenderse en el Archipiélago.

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Mascarillas en los puertos sin poder destruir

Beatriz Calzada, presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, se mordía la lengua, educada y contenida, durante la intervención del presidente de Puerto del Estado, Gustavo Santana, en el Foro Prensa Ibérica. No aceptaba de buen grado lo que decía el alto cargo socialista sobre la situación del personal en la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Calzada ha pedido, como hizo antes Luis Ibarra, pasar al grupo uno de los puertos españoles (en el que están Bilbao, Valencia, Barcelona y Algeciras) para completar su organigrama de altos cargo. Después de escuchar que en Puertos del Estado todo se audita, incluida la Fundación Puertos de Las Palmas, lo que provocó la dimisión de su gerente, Beatriz Calzada, sin perder las formas, como educada y formada profesional, dejó caer: «Vamos a tener que preguntar cuantos miles de mascarillas caducadas están en almacenes de los puertos y no se pueden destruir».

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En fin, esa es otra historia. Puertos del Estado, con otro presidente anterior a Gustavo Santana, compraba mascarillas a los amigos de Koldo García y José Luis Ábalos. Eran otros tiempos.