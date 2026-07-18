Los jóvenes no saben nada 90 años después

Este sábado 18 de julio es una fecha importante en el calendario español. Marca el inicio de una lúgubre etapa de nuestra historia. Un estallido de violencia sin precedentes, entre los que eran iguales. Se cumplen 90 años desde que españoles mataban a otros españoles en las calles, que pasaban a ser campos de batalla; mientras algunos eran torturados o fusilados, por pertenecer al bando que fuere. La contemporaneidad en la que vivimos no se aleja de aquel entonces, españoles enfrentados por sus ideas, incompatibles los unos con los otros.

¿Sabe qué ocurrió el 18 de julio de 1936? ¿Qué sabe sobre la Guerra Civil? ¿Sabe que el golpe de Estado se perpetró en Canarias? A pesar del papel protagonista de Canarias en este hecho histórico, los jóvenes de Las Palmas de Gran Canaria desconocen que Francisco Franco planeó el golpe en las Islas, cogió un barco a vapor, el Viera y Clavijo, para llegar a la base aérea de Gando y allí subió al Dragon Rapide para volar hasta Tenuan. Además, una radio canaria, Radio Club de Tenerife EAJ- 46, fue el primer medio en contar lo que ocurría en España.

¿Qué saben los jóvenes sobre la Guerra Civil?

Alejandro Armas, 23 años, técnico de rayos

Armas, ahora técnico de rayos, anteriormente asistía a personas en situación de dependencia, desconoce por completo el suceso que aconteció el 18 de julio de 1936. De igual manera, no tiene claros los bandos enfrentados, aunque sí nombra al dictador Francisco Franco. "Todo eso lo estudié hace mucho", afirma. Además, se sorprende al conocer que el golpe tuvo origen en Canarias.

Ilenia Rodríguez, 20 años, estudiante

La joven estudiante, en lo que esperaba por su práctica de autoescuela, afirma desconocer el germen de la rebelión se fraguó en Canarias. Por otro lado, estaba al tanto de que en España hubo una Guerra Civil pero sin poder dar más detalles sobre los eventos acontecidos durante el siglo XX. "La verdad es que no controlo mucho ese tema", reconoce.

Alejo Díaz, 20 años, biólogo

"No soy de Historia, soy biólogo", remarca Alejo Díaz, quien es víctima de la ultraespecialización del presente. Díaz sabe distinguir los bandos protagonistas del conflicto pero sin ahondar en ninguna cuestión relacionada con la Guerra Civil Española. Para él, el 18 de julio de 1936, es un día más en el calendario y ni le sonaba el paso de Franco por las Islas.

Lourdes Fleitas, 24 años, desempleada

"Si le hubiesen preguntado a mi novio, el sabe sobre historia", menciona Lourdes Fleitas, quien sí conocía la figura de Francisco Franco y diferenciaba facciones, pero admite que sus conocimientos quedaron en el instituto. Al conocer que el origen del golpe de Estado tuvo lugar en las Islas reconoció que: "como canaria que soy, es fatídico desconocer esto".

Katia Serrano, 18 años, auxiliar de enfermería

La auxiliar de enfermería de 18 años, atina a afirmar que el conflicto bélico que tuvo lugar en España fue entre "derechas e izquierdas" y que ganaron "los de derechas, ganó Franco". Sin embargo, Serrano no es capaz identificar la fecha del estallido e ignoraba las operaciones que pretendían atentar contra la II República se originaron en Canarias.

Yasir Ravelo, 18 años, estudiante

Yasir Ravelo, de 18 años, tiene conocimientos generales sobre la dictadura y "la guerra de aquí, de España", pero el estudiante es incapaz de ubicar la movilización del dictador y su salida desde el Gobierno Militar de Triana, en Las Palmas. Tampoco sabe reconocer los bandos, republicanos y sublevados, ni porqué se enfrentaban a muerte entre ellos.

Adrián Castellano, 19 años, telecomunicaciones

"Eso lo estudié en Bachillerato hace dos años, republicanos contra socialistas, ¿no?". Así relató los hechos históricos Adrián Castellano, quien sigue sus estudios como ingeniero de telecomunicaciones. Este joven, de 19 años, fue el único encuestado en Gran Canaria que conocía que Franco se desplazó en avión desde la base aérea de Gando, aunque el 18 de julio no es una efeméride para el joven.

Laura Ahsen, 23 años, opositora

Laura Ahsen, actualmente trabaja y oposita a maestra de Primaria, y confiesa que está "muy verde en esto". Mezcla republicanos con demócratas y a trompicones acierta qué bando fue el derrotado y cuál instauró el régimen dictatorial. Ahsen no fue capaz de identificar la fecha, a pesar de relatar que está viendo una serie sobre la Guerra Civil Española.

Aarón Medina, 27 años, guarda forestal

Aarón Medina, admite desconocer los detalles sobre la Guerra Civil y el papel de Canarias en el inicio del conflicto. "Lo que di en Historia ya está olvidado", afirma el joven quien no reconoce ni la fecha en la que empezó la guerra ni es capaz de citar los bandos que se formaron en el país. Medina conoce la dictadura dirigida por Franco pero no de la guerra que precedió al régimen.