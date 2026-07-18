Juventud Canarista celebra su primer congreso y elige a Zaida Padilla como secretaria general

Juventud Canarista (JC) ha dado este sábado un paso decisivo con la celebración de su primer congreso nacional, un encuentro que ha servido para constituir oficialmente la organización juvenil vinculada a Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), aprobar sus principales documentos políticos y organizativos y elegir por unanimidad a su primera dirección nacional.

Bajo el lema "El Futuro Presente", el congreso marcó el inicio de una nueva etapa para este colectivo, que nace con el objetivo de impulsar la participación de los jóvenes en la vida política y social de Canarias desde una perspectiva nacionalista y progresista.

Zaida Padilla, al frente de la primera dirección nacional

El plenario respaldó por unanimidad la única candidatura presentada, encabezada por Zaida Padilla, que asume la Secretaría General de Juventud Canarista.

La nueva ejecutiva estará integrada además por Iván Santana, como secretario de Organización; Pablo Jefté, responsable de Relaciones Internacionales y Tesorería; Nelson Javier Marichal, al frente de Medio Ambiente y Territorio; Anhara Espinel, en Deporte y Vida Activa; Violeta Araña, en Economía y Empleo; y Nerea Espinel, responsable del área de Cultura.

Con esta estructura, la organización inicia su actividad con una ejecutiva de nueve miembros y un equipo encargado de desarrollar el proyecto político aprobado durante el congreso.

Un momento del acto de fundación de Juventud Canarista / La Provincia

Dos ponencias marcarán la hoja de ruta

Durante la jornada también se aprobaron por asentimiento dos documentos que servirán como base de la organización en los próximos años.

La primera ponencia, titulada "La Canarias que queremos construir", plantea un modelo de desarrollo que apuesta por la justicia social, la igualdad de oportunidades, la sostenibilidad, la diversificación económica, el fortalecimiento de los servicios públicos y una mayor implicación de la juventud en la toma de decisiones.

El documento defiende que Canarias debe ofrecer las condiciones necesarias para que los jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida en el Archipiélago sin verse obligados a emigrar por motivos laborales o económicos.

La segunda ponencia, "Identidad y Proyecto", profundiza en el concepto de identidad canaria, vinculándolo a la necesidad de crear oportunidades reales para las nuevas generaciones.

La participación juvenil, uno de los principales objetivos

Tras su elección, Zaida Padilla aseguró que Juventud Canarista nace con la intención de convertirse en un espacio donde los jóvenes puedan participar activamente y trasladar sus propuestas.

Según explicó, la organización pretende fomentar la implicación de la juventud en la construcción del futuro de Canarias, promoviendo un lugar de encuentro en el que compartir inquietudes y plantear iniciativas sobre los principales retos que afectan a las nuevas generaciones.

Entre las prioridades del plan de trabajo aprobado durante el congreso figuran cuestiones como el acceso a la vivienda, el empleo, la educación, la salud mental, la igualdad de oportunidades y la protección del territorio, asuntos que, según la nueva dirección, forman parte de las principales preocupaciones de la juventud canaria.

Presencia en varias islas

El secretario de Organización, Iván Santana, explicó que Juventud Canarista cuenta actualmente con un censo de alrededor de 50 jóvenes distribuidos en distintas islas del Archipiélago.

La implantación de la organización es especialmente significativa en Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura y La Gomera, donde ya existen estructuras organizativas.

El objetivo ahora pasa por ampliar esa presencia territorial y consolidar la organización como un referente político entre la juventud nacionalista y progresista de Canarias.

Autonomía organizativa dentro de NC-BC

Durante el congreso también se insistió en que Juventud Canarista desarrollará su actividad con autonomía respecto a Nueva Canarias-Bloque Canarista, aunque compartiendo los principios ideológicos del nacionalismo progresista.

En este sentido, Zaida Padilla señaló que la organización dispondrá de capacidad para organizarse y defender las reivindicaciones específicas de la juventud, manteniendo al mismo tiempo una relación de colaboración con el partido.

Por su parte, el secretario general nacional de NC-BC, Luis Campos, recordó que la creación de esta organización juvenil era uno de los compromisos adquiridos durante el VI Congreso Nacional de la formación, celebrado en 2025.

Campos destacó que la nueva organización cuenta con plena autonomía política y organizativa y subrayó la importancia de que sean los propios jóvenes quienes lideren este espacio y aporten su visión sobre el presente y el futuro de Canarias.

Una nueva etapa para la participación juvenil

Con la celebración de este primer congreso, Juventud Canarista inicia oficialmente su actividad política con el propósito de reforzar la presencia de la juventud en el debate público y desarrollar iniciativas centradas en los desafíos sociales, económicos y territoriales del Archipiélago.

La organización afronta ahora el reto de ampliar su implantación en las islas y desarrollar el programa de trabajo aprobado durante este encuentro fundacional, con la intención de consolidarse como la organización juvenil de referencia dentro del espacio político de Nueva Canarias-Bloque Canarista.