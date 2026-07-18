El error con la fotocopia del DNI que muchos canarios cometen y que puede acarrear multas de hasta 100.000 euros
La suplantación de identidad es uno de los principales riesgos si se entregan copias innecesarias del documento
El Documento Nacional de Identidad (DNI) es uno de los documentos más importantes para cualquier ciudadano porque acredita la identificación y es imprescindible para realizar trámites administrativos. Sin embargo, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) recuerda a los ciudadanos que no es necesario entregar siempre una copia del documento, ya que eso puede acarrear graves riesgos.
El motivo por el cual no siempre pueden pedir una copia del DNI
La AEPD explica que el DNI contiene una cantidad de datos personales que si las consiguen delincuentes puede utilizarlas para cometer fraudes o suplantaciones de identidad. Además, recuerda que para ejercer ciertos derechos no es necesario aportar ninguna fotocopia del documento.
Esto solo es necesario cuando el responsable del tratamiento tenga dudas justificables sobre la identidad del solicitante. Por ello, antes de entregar una copia del documento conviene preguntar si realmente es imprescindible y cuál es la finalidad de su tratamiento.
Aunque la mayoría de entidades solicita el DNI simplemente para verificar la identidad de cliente, desde AEPD insisten en extremar la precaución y evitar entregar más información de la necesaria.
Multas de hasta 10.000 euros
El tratamiento inadecuado de los datos personales puede acarrear elevadas sanciones económicas. De hecho, la AEPD impuso una multa de 100.000 euros a Orange después de que un mensajero fotografiara el DNI de un cliente por ambas caras durante la entrega de un paquete. La Agencia consideró que la compañía había vulnerado el principio de minimización de datos recogido en el artículo 5.1.c del Reglamento General de Protección de Datos, el cual establece que los datos personales deben ser utilizados "adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados".
No obstante, los ciudadanos siempre deben mostrar el DNI obligatoriamente cuando los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad lo soliciten, ya que ceder el documento a las autoridades es fiable y no implica que vayan a quedarse con una copia o fotografiarlo.
Además, la AEPD recuerda que en al prudencia está la clave y que los ciudadanos deben preguntar para qué se solicita una copia del documento y comprobar que el tratamiento de sus datos no está siendo tratado con fines fraudulentos.
Cuidado al enviarlo
Cuando el DNI se envíe a través de Internet o WhatsApp es importante tomar una serie de medias para garantizar la seguridad de los datos personales:
- El DNI nunca debe enviarse a color, siempre se debe compartir en blanco y negro.
- Se recomienda pixelar la fotografía, la firma y la fecha de validez del documento.
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