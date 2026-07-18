El PSOE de Gran Canaria recuerda a Fernando Egea en un acto por el 90 aniversario del golpe de Estado de 1936

El PSOE de Gran Canaria celebró este sábado un acto de homenaje a Fernando Egea, histórico militante socialista del municipio de Agaete y represaliado durante la dictadura franquista. La iniciativa, organizada por la Agrupación Socialista Fernando Egea de Agaete, coincidió con el 90 aniversario del golpe de Estado de 1936 y tuvo como eje central el reconocimiento a quienes defendieron los valores democráticos y sufrieron la represión durante el franquismo.

La jornada reunió a familiares de Fernando Egea, representantes institucionales, responsables orgánicos del partido y militantes socialistas, en un encuentro que combinó el recuerdo personal con la reivindicación de la memoria democrática como parte del patrimonio histórico y político de España.

Un reconocimiento a la trayectoria de Fernando Egea

El homenaje puso el foco en la figura de Fernando Egea, recordado por el PSOE como un referente del socialismo grancanario y como una de las personas que padecieron la represión franquista por mantenerse fiel a sus convicciones democráticas.

El programa incluyó un espacio en el que familiares compartieron recuerdos y testimonios sobre su vida, así como una ofrenda floral en la plaza de Agaete que lleva su nombre. El acto concluyó con la interpretación de una pieza musical en su memoria.

La celebración sirvió para destacar la importancia de preservar el recuerdo de quienes defendieron la libertad y los derechos democráticos en uno de los periodos más complejos de la historia contemporánea de España.

Homenaje a Fernando Egea en la Agrupación Socialista de Agaete, este sábado. / La Provincia

El PSOE destaca el valor de la memoria democrática

Durante el acto intervino el secretario general del PSOE de Gran Canaria, Chano Franquis, quien subrayó que recordar a Fernando Egea supone también reafirmar el compromiso con los principios democráticos.

Según expresó, los derechos y libertades de los que disfruta actualmente la ciudadanía fueron posibles gracias al esfuerzo y al sacrificio de personas que defendieron sus ideales incluso en contextos de persecución política.

Franquis sostuvo además que iniciativas de este tipo cobran especial relevancia en el contexto actual, al considerar necesario mantener vivo el recuerdo de quienes lucharon por una sociedad basada en la libertad, la justicia social y la convivencia democrática.

Un legado para las nuevas generaciones

Durante su intervención, el dirigente socialista también destacó la labor que desarrolla la Agrupación Socialista Fernando Egea de Agaete para conservar la memoria de las personas represaliadas durante la dictadura.

En este sentido, señaló que el legado de Fernando Egea continúa representando valores como la igualdad, la libertad, la solidaridad y la defensa de los derechos de la ciudadanía, principios que, según indicó, siguen formando parte de la identidad política del Partido Socialista.

Asimismo, defendió la importancia de transmitir ese legado a las nuevas generaciones para favorecer el conocimiento de la historia democrática y de los acontecimientos que marcaron el siglo XX en España.

Un acto en el marco del 90 aniversario del golpe de Estado

El homenaje se desarrolló coincidiendo con el 90 aniversario del golpe de Estado de julio de 1936, un acontecimiento que dio inicio a la Guerra Civil española y que posteriormente desembocó en la dictadura franquista.

En los últimos años, distintas instituciones públicas y organizaciones han impulsado iniciativas destinadas a reconocer a las víctimas de la represión y promover el conocimiento de este periodo histórico.

En España, la Ley de Memoria Democrática establece medidas para la reparación moral de las víctimas, la investigación de los hechos y la conservación de la memoria histórica como parte del patrimonio democrático del país.