Ni Finisterre ni Algeciras: este es el pueblo conocido como "el fin del mundo" que está en Canarias
Se encuentra en la isla de La Palma
Las Islas Canarias, en el año 2023, contaban con un total de seis pueblos incluidos en la lista oficial de Los Pueblos más bonitos de España. Desde zonas como Tejeda, en la isla de Gran Canaria, hasta otras como Agulo, en La Gomera.
Es tal la popularidad de los pueblos canarios que, incluso, han logrado captar la atención de diferentes personajes como Miguel de Unamuno.
¿Cuál es el pueblo canario conocido como "el fin del mundo"?
En la isla de La Palma descansa un pueblo conocido como "el fin del mundo". Se trata de El Tablado, un lugar que ha logrado captar la atención de diferentes portales por su belleza: "Este remoto y pintoresco paraje ha sido apodado así por su aislamiento y su belleza casi intacta, que lo hace parecer un lugar apartado de todo". De esta forma lo describen en medios como, por ejemplo, La Razón.
El Tablado está situado en el municipio de Garafía, al noroeste de La Palma. Las montañas y los barrancos protagonizan el lugar y el apodo de "el fin del mundo" se debe a la lejanía y a sus paisajes: "El difícil acceso al pueblo ha contribuido a su fama de ser un sitio fuera del tiempo".
Algunos de los aspectos que destacan del pueblo son sus vistas al océano y el Parque Natural de las Nieves. Además, en diferentes páginas lo subrayan como el lugar ideal para quienes aman la tranquilidad y la naturaleza.
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