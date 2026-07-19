La Aemet prevé calima y viento fuerte este domingo en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo una jornada marcada por el ascenso de las temperaturas en algunos puntos de Canarias, especialmente en Gran Canaria, donde los termómetros podrán alcanzar hasta 34 grados en zonas del interior del sur y del oeste de la isla.

Además del calor, la previsión meteorológica apunta a la presencia de calima ligera en niveles altos, viento alisio con intervalos de fuerte intensidad y la posibilidad de rachas muy fuertes en diferentes áreas del Archipiélago. A ello se suma un estado de la mar con marejada o fuerte marejada en buena parte del litoral expuesto al viento.

Calima y tiempo estable en la mayor parte del Archipiélago

La situación atmosférica estará dominada por el tiempo estable, con cielos poco nubosos o despejados en prácticamente todas las islas.

No obstante, se mantendrán algunos intervalos de nubes bajas en las vertientes norte, un fenómeno habitual bajo la influencia de los vientos alisios.

Asimismo, la previsión contempla la presencia de calima ligera en capas altas de la atmósfera, un fenómeno que podría reducir ligeramente la visibilidad, especialmente en combinación con el viento.

Rachas muy fuertes de viento en varias islas

Otro de los elementos destacados de la jornada será el viento.

La Aemet prevé intervalos de viento fuerte del nordeste y no descarta rachas muy intensas en distintos puntos del Archipiélago.

Las zonas con mayor probabilidad de registrar estas rachas son:

El interior de Lanzarote .

. El sur de Jandía , en Fuerteventura.

, en Fuerteventura. Las zonas bajas del sureste y noroeste de las islas montañosas.

Áreas concretas de Gran Canaria y La Gomera, donde la intensidad del viento podría aumentar durante la tarde y al final del día.

Ante episodios de viento intenso, los servicios de protección civil suelen recomendar asegurar objetos que puedan desplazarse, extremar la precaución en actividades al aire libre y conducir con especial cuidado en carreteras expuestas.

El estado del mar también estará condicionado por el alisio

La previsión marítima señala viento del norte o nordeste de fuerza 4 o 5, aumentando localmente hasta fuerza 6 y 7, lo que favorecerá condiciones de marejada o fuerte marejada en buena parte de las costas abiertas al alisio.

En las zonas del suroeste y sur de las islas el viento será más variable, entre fuerza 1 y 3, con mar rizada o marejadilla.

Además, se espera mar de fondo del nordeste con olas de entre uno y dos metros, mientras que la presencia de calima puede reducir la visibilidad en el mar.

Previsión por islas

Lanzarote

El tiempo será mayoritariamente despejado, aunque habrá algunos intervalos nubosos en el oeste durante las primeras y últimas horas del día. La calima se mantendrá en altura y las temperaturas apenas variarán.

En el sureste podrían alcanzarse los 30 grados de forma puntual. El viento alisio soplará con intensidad en el interior de la mitad sur, donde no se descartan rachas muy fuertes.

Arrecife: mínima de 23 ºC y máxima de 29 ºC.

Fuerteventura

Predominarán los cielos despejados con algunos intervalos nubosos en el oeste. En la mitad sur se alcanzarán o superarán los 30 grados.

El viento será más intenso en Jandía, donde podrán registrarse rachas muy fuertes.

Puerto del Rosario: entre 22 ºC y 28 ºC.

Gran Canaria

Según la previsión de la Aemet, Gran Canaria será la isla donde se alcanzarán los valores más altos durante la jornada.

Los cielos permanecerán en general despejados, aunque se esperan algunos intervalos nubosos en las zonas bajas del norte, especialmente durante las primeras y últimas horas del día.

Las temperaturas apenas experimentarán cambios en la mayor parte de la isla, aunque las máximas subirán ligeramente en el interior del sur y del oeste. En estas zonas podrán alcanzarse o incluso superarse entre 32 y 34 grados

En cuanto al viento, soplará el alisio moderado, con intervalos fuertes en las zonas bajas del sureste y del noroeste. La Aemet no descarta rachas ocasionalmente muy fuertes, sobre todo al final de la jornada. En el suroeste predominarán las brisas.

Las Palmas de Gran Canaria: entre 23 y 28 grados.

Tenerife

Se esperan cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas en las costas del norte.

Las temperaturas apenas cambiarán, aunque subirán ligeramente en el interior del sur y del oeste. No se descarta alcanzar 30 grados en zonas costeras del sur del área metropolitana y del sur de la isla.

El alisio soplará con fuerza en el sureste y en el extremo noroeste.

Santa Cruz de Tenerife: entre 24 ºC y 30 ºC.

La Gomera

El panorama será similar al del resto de las islas occidentales, con predominio de cielos despejados e intervalos nubosos en el norte.

En zonas del interior del sur y del oeste podrían alcanzarse también 30 grados. Las rachas de viento más intensas se esperan en las vertientes sureste y oeste.

San Sebastián de La Gomera: entre 24 ºC y 28 ºC.

La Palma

La isla registrará intervalos nubosos en las zonas bajas del norte y del este, con tiempo despejado en el resto.

Las máximas subirán ligeramente en el interior y no se descarta llegar a 30 grados en la vertiente oeste.

Santa Cruz de La Palma: entre 22 ºC y 28 ºC.

El Hierro

En El Hierro predominarán los cielos despejados con algunos intervalos en el norte.

Las temperaturas máximas aumentarán ligeramente en el interior del sur, donde podrían alcanzarse 30 grados de forma puntual.

El viento será intenso en el sureste y en el extremo noroeste.