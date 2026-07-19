La calima barre Canarias y el fuerte calor se mantiene este lunes: las zonas afectadas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este lunes cielos poco nubosos o despejados, con intervalos nubosos en Lanzarote y Fuerteventura y en zonas bajas del norte del resto de las islas, calima ligera en altura y temperaturas sin apenas cambios, que pueden llegar a los 34 grados en Gran Canaria.

El viento será moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en zonas bajas del sureste y noroeste de las islas montañosas y zonas del interior y mitad sur de Lanzarote y Fuerteventura, donde hay probabilidad de rachas ocasionalmente muy fuertes.

En cuanto al estado de la mar, anuncia viento del norte y nordeste de fuerza 4 a 6, arreciando a 5 a 7, marejada o fuerte marejada, y en costas del suroeste, oeste y sur, variable de fuerza 1 a 3 y 1 a 4 con brisas y mar rizada. Se espera mar de fondo del nordeste con olas de 1 a 2 metros, informa Efe.

La previsión por islas es la siguiente:

LANZAROTE

Despejado con intervalos nubosos en el oeste, principalmente a primeras y últimas horas. Calima ligera en niveles altos. Temperaturas con pocos cambios. No se descarta que se alcancen localmente los 30 ºC en el sureste. Alisio con intervalos de fuerte en zonas de interior de la mitad sur, donde hay probabilidad de rachas ocasionales muy fuertes, principalmente durante la segunda mitad del día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 22 30

FUERTEVENTURA

Despejado con algunos intervalos nubosos en el oeste a primeras y últimas horas. Calima ligera en niveles altos. Temperaturas sin apenas cambios, con ligeros descensos de las máximas en zonas de interior. En la mitad sur se alcanzarán o superarán los 30 ºC. Alisio con intervalos localmente fuertes al sur de Jandía, donde hay probabilidad de rachas ocasionales muy fuertes, principalmente a primeras y últimas horas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 22 27

GRAN CANARIA

Poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos en zonas bajas del norte, que serán más compactos a primeras y últimas horas. Calima ligera en niveles altos. Temperaturas con pocos cambios. Se alcanzarán o superarán localmente los 32 a 34 ºC en las vertientes sur y oeste. Alisio moderado, soplando fuerte en el sureste y zonas bajas del noroeste donde se esperan rachas ocasionales muy fuertes, especialmente al final del día. Predominio de las brisas en el suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 23 27

TENERIFE

Poco nuboso a despejado con intervalos nubosos en franjas costeras del norte, que serán más compactos a primeras y últimas horas. Calima ligera en niveles altos. Temperaturas sin apenas cambios, con ligeros ascensos de las máximas en la vertiente este. No se descarta alcanzar o superar localmente los 30 °C en costas del sur del área metropolitana y del sur de la isla. Alisio moderado, soplando fuerte en zonas bajas del sureste y en el extremo noroeste, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes, especialmente a primeras y sobre todo a últimas horas, cuando también podrían darse en la vertiente sur del área metropolitana. Predominio de las brisas en el oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 23 30

LA GOMERA

Despejado con intervalos nubosos en zonas bajas del norte, que serán más compactos a primeras y últimas horas. Calima ligera en niveles altos. Temperaturas sin apenas cambios. No se descarta alcanzar localmente los 30 °C en el interior sur y oeste. Alisio moderado, soplando fuerte en las vertientes sureste y oeste donde se esperan rachas ocasionales muy fuertes, especialmente a primeras y sobre todo últimas horas. Predominio de las brisas en el suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de la Gomera 23 29

LA PALMA

Poco nuboso a despejado con intervalos nubosos en zonas bajas del norte y del este, que serán más compactos a primeras y últimas horas. Calima ligera en niveles altos. Temperaturas sin apenas cambios, con ligeros ascensos de las máximas en zonas de interior del este. No se descarta alcanzar localmente los 30 °C en la vertiente oeste. Alisio ocasionalmente fuerte en franjas costeras del sureste y del noroeste, donde no se descartan rachas puntualmente muy fuertes. Brisas en el oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de la Palma 23 27

EL HIERRO

Despejado con intervalos nubosos en zonas bajas del norte, que serán más compactos a primeras y últimas horas. Calima ligera en niveles altos. Temperaturas sin apenas cambios, con ligeros ascensos de las máximas en zonas bajas del sur. No se descarta alcanzar localmente los 30 ºC en la vertiente sur. Alisio con intervalos de fuerte en franjas costeras del sureste y en el extremo noroeste, donde no se descartan rachas puntualmente muy fuertes, especialmente a primeras y últimas horas. Predominio de las brisas en el suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 19 25