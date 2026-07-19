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La DGT lo confirma: esta distracción al volante durante la final del Mundial puede acarrear una multa de 200 euros y pérdida de 6 puntos a los conductores canarios

Las autoridades intensifican los controles para evitar que los conductores utilicen el móvil para seguir el partido esta noche

La Guardia Civil vigila el uso de dispositivos electrónicos al volante

La Guardia Civil vigila el uso de dispositivos electrónicos al volante / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

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Helena Ros

Helena Ros

La selección española se juega esta noche, a las 21:00 horas, el pase a la final del Mundial 2026 frente a Francia. El encuentro coincidirá con el regreso a casa de muchos aficionados, lo que lleva a algunos conductores a recurrir al teléfono móvil u otros dispositivos electrónicos para seguir el partido mientras conducen.

Ante estas posibles situaciones, la Dirección General de Tráfico (DGT) y la Guardia Civil insisten en que cualquier distracción al volante puede tener graves consecuencias e intensificaran los controles de vigilancia para evitar conductos que puedan poner en riesgo ala vida de los usuarios.

El uso del móvil al volante está prohibido

El artículo 18 del Reglamento General de Circulación recoge que "se prohíbe la utilización durante la conducción de dispositivos de telefonía móvil y cualquier otro medio o sistema de comunicación, excepto cuando el desarrollo de la comunicación tenga lugar sin emplear las manos ni usar cascos, auriculares o instrumentos similares".

Si un agente detecta a un conducto utilizando el teléfono móvil durante la circulación lo sancionará con 200 euros y la pérdida de 6 puntos de carné de conducir. En el caso de que esté utilizando auriculares, la multa será de 200 euros y la pérdida de 3 puntos.

Un conductor mira el móvil mientras conduce.

Seguir el partido en el móvil mientras se conduce puede acarrear graves sanciones económicas / DGT

Soportes

Además, las autoridades no solo sanciones por utilizar el móvil al volante. Otra de las infracciones que cometen los conductores es utilizar soportes, aunque el artículo 19 del RGC deja claro que "la superficie acristalada del vehículo deberá permitir, en todo caso, la visibilidad diáfana del conductor sobre toda la vía por la que circule".

No existe un soporte homologado oficialmente, la clave está donde se colocan. Los soportes de rejilla de ventilación son los más recomendados, ya que no interfieren en el campo de visión. Por otro lado, los de ventosa se pueden utilizar siempre que no se coloquen en el centro del parabrisas.

Los soportes para teléfonos móviles no cuentan con la homologación de la DGT

Los soportes para teléfonos móviles no cuentan con la homologación de la DGT / La Provincia

Sin embargo, los soportes que se colocan en el retrovisor o volante están totalmente desaconsejados porque interfieren directamente en la conducción. En el caso de que el soporte reduzca la visibilidad, los conductores se enfrentarán a multas de 100 euros aunque nos se esté manipulando el teléfono móvil.

La mejor decisión que pueden tomar los conductores

En definitiva, Tráfico no sanciona por ver el partido, sino por utilizar dispositivos electrónicos al volante o soportes no válidos. El organismo recuerda que manipular el móvil durante un trayecto está totalmente prohibido, incluso cuando el coche se encuentra arada en un semáforo.

Noticias relacionadas y más

La mejor opción para saber cómo va el partido es la radio, ahí los conductores conocerán como se desarrolla el encuentro y evitaran poner en riesgo tanto su seguridad como la del resto de usuarios que circulan por al vía.

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