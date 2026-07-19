Cuando la Guerra Civil cruzó el Atlántico

A finales de febrero de 1937, un barco atracó en el Puerto de La Luz con un cargamento muy distinto al habitual. No transportaba mercancías ni pasajeros corrientes, sino a más de un centenar de detenidos procedentes de la Guinea Española, la colonia africana que hoy conocemos como Guinea Ecuatorial. Tras desembarcar, fueron conducidos al antiguo Lazareto de Gando, convertido durante la guerra civil en un campo de concentración.

Pero, ¿cómo acabaron aquellos prisioneros recorriendo más de dos mil kilómetros desde una colonia española en África hasta un campo de concentración en Gran Canaria?

La respuesta hay que buscarla en los primeros meses de la Guerra Civil. Tras el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, el conflicto no se limitó a la Península. También alcanzó los territorios españoles de ultramar, donde el control político y militar tenía un enorme valor estratégico. Entre ellos se encontraba la Guinea Española, una colonia situada en el golfo de Guinea y formada por la isla de Fernando Poo (actual Bioko), el territorio continental de Río Muni y varios islotes. Además de su importancia geográfica, era una pieza clave para la economía española gracias a la producción de cacao, café y madera.

La noticia del levantamiento tardó algunos días en llegar a la colonia. Mientras en la Península el país ya estaba inmerso en el conflicto, las autoridades intentaban mantener el orden. El Boletín Oficial de Guinea Española del 2 de agosto de 1936 declaró el «estado de guerra preventiva» en todo el territorio y ordenó reforzar la vigilancia de puertos, almacenes y edificios públicos. Al mismo tiempo, el comercio quedó prácticamente paralizado. Una de las primeras órdenes fue tajante: «Queda suspendida toda expedición de cacao, café y maderas a puertos extranjeros mientras no se reciba autorización expresa del Gobierno central». El objetivo era impedir que aquellos recursos estratégicos pudieran beneficiar a cualquiera de los dos bandos.

Bajo aquella aparente calma, sin embargo, la tensión aumentaba cada día. La Guinea Española contaba con alrededor de un millar de militares y miembros de la Guardia Colonial divididos entre quienes permanecían fieles a la República y quienes apoyaban la sublevación. Mientras las noticias llegadas desde la Península eran sometidas a censura, algunos oficiales afines a Franco abandonaron la colonia rumbo a Canarias para coordinar la respuesta militar.

El equilibrio terminó rompiéndose el 18 de septiembre de 1936, cuando la Guardia Colonial tomó el control de Fernando Poo en favor de los sublevados. Sin embargo, el territorio continental de Río Muni, con Bata como principal ciudad, permaneció leal a la República durante varias semanas más. La colonia quedó así dividida en dos.

Aquella situación desembocó en uno de los episodios menos conocidos de la guerra civil. Una auténtica guerra colonial en suelo africano, en la que tropas de la Guardia Colonial, integradas en buena parte por soldados africanos, combatieron bajo las órdenes de oficiales españoles de ambos bandos.

En ese escenario, Canarias desempeñó un papel decisivo. El 14 de octubre de 1936, el buque Ciudad de Mahón, procedente de las islas, llegó a la bahía de Bata y bombardeó el vapor Fernando Poo, utilizado por las autoridades republicanas como prisión flotante. Tras el ataque desembarcaron tropas que terminaron ocupando el territorio continental y poniendo fin a la resistencia republicana. En apenas unas semanas, toda la Guinea Española quedó bajo el control de los sublevados.

La victoria dio paso a una intensa represión. Funcionarios, militares, guardias coloniales y otros civiles considerados fieles a la República fueron detenidos y sometidos a consejos de guerra. Muchos de ellos fueron deportados a Canarias, donde esperaban su procesamiento por la jurisdicción militar. Algunos llegaron al Puerto de La Luz a finales de febrero de 1937 y fueron trasladados al antiguo Lazareto de Gando, convertido en campo de concentración.

Noticias relacionadas

Así, la guerra civil recorrió el Atlántico en ambas direcciones. Primero fueron soldados y buques los que partieron desde Canarias para asegurar el control de la Guinea Española. Meses después, el mismo océano devolvió a las Islas a los vencidos, hombres que habían defendido la legalidad republicana en una colonia situada a más de dos mil kilómetros y que terminaron recluidos en un campo de concentración en Canarias.