Harinalia Canarias, referente alimentario hecho en las islas

Harinalia Canarias S.L. se ha consolidado como una de las empresas de referencia de la industria alimentaria del archipiélago. De capital 100 % canario, la compañía destaca por la fabricación y distribución de harinas panificables de trigo, gofios, cereales extrusionados y por ofrecer servicios de mezcla y reenvasado de productos de alimentación para sectores como la panadería, la pastelería, las heladerías, la hostelería y los supermercados.

La empresa cuenta con dos centros de producción en Tenerife. En el primero elabora harinas de trigo de alta calidad, combinando tradición e innovación para responder a las exigencias de los profesionales del sector. El segundo está especializado en la transformación de cereales en productos destinados tanto a la industria alimentaria como al consumidor final, una actividad que ha reforzado su presencia en mercados exteriores.

Harinalia Canarias S.L. se ha consolidado como una de las empresas de referencia de la industria alimentaria del archipiélago / Asinca

Su apuesta por la internacionalización se refleja en la comercialización de productos bajo las marcas Quanarian y Lavega, además de la producción para terceros. A ello se suma un importante reconocimiento: Harinalia es proveedor homologado del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas (UN WFP), una acreditación que avala sus elevados estándares de calidad, seguridad alimentaria y capacidad operativa para trabajar en entornos internacionales de máxima exigencia.

La apuesta de la empresa por la internacionalización se refleja en la comercialización de productos bajo las marcas Quanarian y Lavega, además de la producción para terceros

Más allá de su actividad principal, la compañía ofrece una amplia gama de productos complementarios, entre ellos mejorantes, levaduras y chocolates, con el objetivo de proporcionar soluciones integrales a panaderos, pasteleros y profesionales del canal HORECA.

Como empresa asociada a ASINCA y adherida al sello ‘Elaborado en Canarias’, Harinalia defiende el valor de la producción local y su papel en el fortalecimiento del tejido industrial de las islas.

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Harinalia Canarias S.L. se ha consolidado como una de las empresas de referencia de la industria alimentaria del archipiélago. / Asinca

Además, la apuesta por productos de cercanía favorece la reducción de la huella de carbono asociada al transporte y disminuye la dependencia exterior, garantizando un suministro más estable. De esta manera, Harinalia Canarias demuestra que es posible combinar competitividad, sostenibilidad y compromiso con el territorio.