Pedri y Yeremy, los sucesores de Silva y Pedrito en la Roja

Corría el 11 de julio de 2010 cuando la selección española saltaba al césped del Soccer City, en Johannesburgo, capital de Sudáfrica, para disputar la primera final de un Mundial de su historia. Entre aquel grupo de héroes figuraban dos representantes de Canarias: el grancanario David Silva y el tinerfeño Pedro Rodríguez.

16 años después, la historia vuelve a repetirse. Hoy, en el Metlife Stadium de Nueva Jersey, la ‘Roja’ se enfrenta a la vigente campeona, la Argentina del ocho veces ganador del Balón de Oro Lionel Messi. Y, una vez más, el Archipiélago va a contar con representación en el combinado nacional absoluto: Pedri y Yeremy Pino, ambos con pasado en la UD Las Palmas. De nuevo, un futbolista en representación por cada isla capitalina. Además, en el bando contrario estará Nico Paz, nacido en Santa Cruz de Tenerife.

En 2010, como ahora Pedri y Yeremy, David Silva y Pedro Rodríguez también vivían en Sudáfrica su primera Copa del Mundo. Con 24 y 22 años, respectivamente, ambos formaban parte de los integrantes más jóvenes de una equipo que iba a entrar en la historia del fútbol español.

El grancanario Silva había debutado con la selección absoluta pocos meses después del Mundial de Alemania 2006, donde España cayó en octavos de final ante la Francia de Zinedine Zidane. El 15 de noviembre de ese mismo año vistió por primera vez la camiseta de la absoluta en un amistoso disputado en el Estadio Ramón de Carranza de Cádiz frente a Rumanía, con apenas 20 años. Para la cita sudafricana ya se había consolidado como uno de los centrocampistas de referencia del fútbol español de la mano del Valencia. Pegado a la banda izquierda, competía por un puesto con futbolistas de la talla de Juan Mata o Santi Cazorla.

El caso del extremo tinerfeño fue distinto. Su eclosión llegó apenas unos meses antes del Mundial. Aunque había debutado con el Barcelona en 2008 y disputado 14 encuentros en la temporada del sextete azulgrana, fue durante la campaña 2009-10 cuando terminó de asentarse en el conjunto de Pep Guardiola, firmando 23 goles. Recibía entoncs la primera llamada de Vicente del Bosque y se ganaba un sitio en la convocatoria para Sudáfrica con solo 22 años. El seleccionador buscaba un perfil de extremo puro, con desborde y llegada, y Pedro encajaba a la perfección.

Silva y Pedrito en la Roja / LP / ED

La participación de los dos canarios en Sudáfrica tuvo poco que ver. David Silva arrancó el torneo como titular en la inesperada derrota ante Suiza, un partido que sembró muchas dudas en torno a la selección, en una situación similar a la vivida por la actual España tras el encuentro frente a Cabo Verde en el torneo que organizan Estados Unidos, Canada y México.

El de Arguineguín no volvió a jugar hasta las semifinales ante Alemania, donde España consiguió el billete para la gran final gracias al inolvidable cabezazo de Carles Puyol. Aquella noche, Silva disputó los últimos cuatro minutos del encuentro.

Pedro, en cambio, fue ganándose la confianza de Del Bosque a medida que avanzaba el campeonato, al mismo ritmo que crecía la selección. Actuó como revulsivo frente a Suiza y en las eliminatorias contra Portugal y Paraguay, hasta hacerse con un puesto en el once inicial para las semifinales ante Alemania. En la final con los Países Bajos volvió a ser titular y disputó la primera hora de partido.

De Sudáfrica a Nueva Jersey

Son varias las coincidencias entre el Mundial de 2010 y el de 2026 en clave isleña. La más evidente es la representación canaria: entonces fueron David Silva y Pedro Rodríguez, ahora lo son Pedri y Yeremy Pino, nuevamente con un futbolista de Gran Canaria y otro de Tenerife en la finalísima.

También existen similitudes en cuanto al papel desempeñado por ambos. Pedri, pese a perder la titularidad durante el torneo, sigue siendo un futbolista importante para Luis de la Fuente. Su misión pasa por aportar pausa, controlar el ritmo de los partidos y alejar a España del caos cuando el encuentro lo requiere. Aunque desempeña un rol muy diferente al de su paisano, la participación del de Tegueste está siendo parecida en cuanto a carga de minutos. Además, ambos comparten otro nexo: el FC Barcelona.

La suerte, sin embargo, no ha acompañado al grancanario Yeremy Pino. La lesión de clavícula sufrida frente a Uruguay condicionó por completo su Mundial y, pese a estar ya recuperado, todavía no ha vuelto a disputar un solo minuto. Al igual que Silva en 2010, el futbolista del Crystal Palace ha tenido un protagonismo muy reducido en el camino de España hacia la final.

Roles para la final

Si algo ha demostrado Luis de la Fuente durante esta Copa del Mundo es que no suele tocar aquello que funciona. Ya lo hizo en semifinales, repitiendo el mismo once que había derrotado a Bélgica en cuartos, una apuesta que dio como resultado el partido más completo firmado por España en el torneo.

Por ello, todo apunta a que Pedri va a tener que esperar su oportunidad desde el banquillo, aunque se espera que tenga un papel importante si el desarrollo del encuentro lo exige. El tinerfeño, de jugar, protagonizaría además un duelo muy especial frente a su excompañero en el Barcelona Lionel Messi.

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El grancanario Yeremy Pino lo tiene más complicado. La lesión y la falta de ritmo competitivo le sitúan por detrás de opciones como Álex Baena o Nico Williams para ocupar uno de los costados. Aun así, el grancanario esperará su oportunidad en el partido más importante de su carrera y de la de toda una generación de futbolistas españoles.