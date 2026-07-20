La calima y el fuerte viento marcan el tiempo este lunes en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este lunes cielos poco nubosos o despejados, aunque persistirán algunos intervalos de nubes bajas en determinados puntos del norte de las islas de mayor relieve y en sectores de Lanzarote y Fuerteventura.

A esta situación se suma la presencia de calima ligera en niveles altos, un fenómeno que podría apreciarse principalmente en las capas superiores de la atmósfera, mientras que las temperaturas experimentarán pocos cambios respecto a días anteriores. Los valores más elevados volverán a registrarse en Gran Canaria, donde los termómetros podrían alcanzar entre 32 y 34 grados, especialmente en las vertientes sur y oeste.

El viento alisio continuará soplando con intensidad moderada, aunque en varias zonas del archipiélago se esperan intervalos de fuerte e incluso rachas ocasionalmente muy fuertes, sobre todo durante la segunda mitad del día.

Predominio del sol y calima ligera en altura

La previsión meteorológica mantiene el patrón habitual de los meses de verano en Canarias, con abundante sol en la mayor parte del territorio y algunas nubes bajas asociadas al régimen de alisios.

En Lanzarote y Fuerteventura se esperan intervalos nubosos en las zonas occidentales durante las primeras y últimas horas del día, mientras que en el resto de la jornada predominarán los cielos despejados.

En las islas de mayor relieve —Gran Canaria, Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro— las nubes bajas aparecerán principalmente en las zonas costeras del norte, con mayor presencia al comienzo y al final del día.

La calima ligera en altura será otro de los elementos destacados del pronóstico. Al situarse en niveles altos de la atmósfera, no se espera que tenga una incidencia importante sobre la visibilidad en superficie, aunque puede favorecer un aspecto ligeramente brumoso del cielo y contribuir a mantener un ambiente más cálido.

Temperaturas sin grandes variaciones

Las temperaturas se mantendrán, en líneas generales, estables en todo el archipiélago, con ligeras variaciones según la isla y la zona.

La situación más destacada volverá a producirse en Gran Canaria, donde la AEMET prevé que en las vertientes sur y oeste se alcancen o incluso superen de forma puntual los 32 y 34 grados.

En Tenerife tampoco se descarta que algunas localidades de la costa sur del área metropolitana y del sur de la isla lleguen o sobrepasen los 30 grados.

También podrían alcanzarse valores similares en el interior sur y oeste de La Gomera, en la vertiente oeste de La Palma, en la vertiente sur de El Hierro, así como en zonas del sureste de Lanzarote y en la mitad sur de Fuerteventura.

En las capitales insulares, las temperaturas previstas son las siguientes:

Las Palmas de Gran Canaria: entre 23 y 27 ºC .

entre . Santa Cruz de Tenerife: entre 23 y 30 ºC .

entre . Arrecife: entre 22 y 30 ºC .

entre . Puerto del Rosario: entre 22 y 27 ºC .

entre . San Sebastián de La Gomera: entre 23 y 29 ºC .

entre . Santa Cruz de La Palma: entre 23 y 27 ºC .

entre . Valverde: entre 19 y 25 ºC.

El viento ganará intensidad en varias zonas

El alisio continuará siendo el protagonista durante este lunes, con intensidad moderada en líneas generales.

No obstante, la AEMET advierte de que se registrarán intervalos de viento fuerte en distintas zonas del archipiélago.

En Gran Canaria, las rachas más intensas se esperan en las zonas bajas del sureste y del noroeste, especialmente al final de la jornada.

En Tenerife, el viento soplará con fuerza en el sureste y el extremo noroeste, con posibilidad de rachas muy fuertes durante las primeras y, sobre todo, las últimas horas del día. Esta situación también podría extenderse a la vertiente sur del área metropolitana.

En La Gomera, el viento será más intenso en las vertientes sureste y oeste, mientras que en La Palma afectará principalmente a las franjas costeras del sureste y noroeste.

En El Hierro también se prevén intervalos fuertes en el sureste y el extremo noroeste.

Por su parte, Lanzarote registrará mayor intensidad en el interior de la mitad sur, mientras que en Fuerteventura las rachas más destacadas se concentrarán al sur de Jandía.

En las vertientes occidentales de varias islas continuará predominando el régimen de brisas, habitual durante el verano.

Estado de la mar

En el litoral también se espera una jornada condicionada por el viento del norte y nordeste.

La previsión marítima anuncia viento de fuerza 4 a 6, aumentando localmente a fuerza 5 a 7, lo que dará lugar a marejada o fuerte marejada en buena parte del archipiélago.

En cambio, en las costas orientadas al sur, suroeste y oeste el viento será más variable, con intensidades de fuerza 1 a 4 y presencia de brisas, lo que favorecerá una mar rizada.

Además, continuará presente una mar de fondo del nordeste, con olas de entre uno y dos metros de altura.