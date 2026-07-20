Canarias despide a la cónsul de Marruecos Fátiha El Kamouri

El Cuerpo Consular de Las Palmas cerró su temporada de actividad con una sesión institucional en la que rindió homenaje a Fátiha El Kamouri, cónsul general del Reino de Marruecos, con motivo de la conclusión de su misión diplomática en Canarias.

El encuentro combinó el balance del trabajo desarrollado durante los últimos meses con el reconocimiento a la representante consular. Durante el acto, los asistentes destacaron su dedicación y su contribución al fortalecimiento de las relaciones entre Marruecos y el Archipiélago.

Fátiha El Kamouri, años frente al Consulado General de Marruecos

El reconocimiento puso el foco en la labor de Fátiha El Kamouri durante sus años al frente del Consulado General de Marruecos. La sesión subrayó su papel en el impulso del diálogo institucional y en el mantenimiento de vías de colaboración entre las administraciones canarias y la representación diplomática marroquí.

El Cuerpo Consular de Las Palmas también resaltó el trabajo desarrollado para acercar a ambas comunidades y facilitar la cooperación en asuntos de interés común. La entidad vinculó esta tarea con la posición geográfica de Canarias y con la relevancia de las relaciones sociales, económicas e institucionales que el Archipiélago mantiene con el país vecino.

Amplia representación institucional en la despedida

La sesión contó con la asistencia del delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, y de la subdelegada del Gobierno en Las Palmas, Teresa Mayans. También participaron el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Lluís Serra, y el jefe superior de Policía de Canarias, Jesús María Gómez.

A ellos se sumó el presidente de la Federación de Asociaciones Africanas en Canarias, Kingsley Odiesi Aiwekhoe. La presencia de representantes de distintos ámbitos reflejó la colaboración que el Cuerpo Consular mantiene con las administraciones públicas, las instituciones académicas, los cuerpos de seguridad y el tejido asociativo del Archipiélago.

Reconocimientos a la labor consular

Durante el acto, el rector de la ULPGC, Lluís Serra, entregó un diploma en reconocimiento a la labor y la colaboración de la cónsul general. El gesto destacó la relación mantenida entre la institución universitaria y el Consulado General de Marruecos durante el mandato de Fátiha El Kamouri.

El jefe superior de Policía de Canarias, Jesús María Gómez, también entregó un recuerdo como reconocimiento a los años de cooperación entre la Policía Nacional y la representación consular. El acto puso así de relieve la coordinación sostenida entre ambas instituciones.

El trabajo conjunto y la colaboración internacional

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, centró su intervención en el trabajo conjunto y en la colaboración internacional desarrollada durante la etapa de Fátiha El Kamouri. Sus palabras destacaron el valor de la cooperación entre instituciones para atender asuntos que afectan a ciudadanos, administraciones y comunidades vinculadas a ambos territorios.

La labor consular adquiere una especial relevancia en un territorio como Canarias, marcado por su cercanía al continente africano y por sus relaciones históricas con Marruecos. En este contexto, el contacto permanente entre administraciones y representaciones diplomáticas permite mantener canales de comunicación y abordar intereses compartidos.

Cierre de la temporada institucional

La despedida de la cónsul general coincidió con la última sesión de la temporada del Cuerpo Consular de Las Palmas. El encuentro sirvió para cerrar un periodo de actividad centrado en el diálogo con las instituciones y en el desarrollo de acciones vinculadas a la cooperación internacional.

La entidad consular renovó su compromiso con el fortalecimiento de las relaciones entre Canarias y la comunidad diplomática acreditada en la provincia de Las Palmas. El homenaje a Fátiha El Kamouri cerró la sesión con un reconocimiento a su trayectoria y a su contribución al entendimiento entre Marruecos y el Archipiélago.