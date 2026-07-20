Canarias reclama la ruta maritima hasta Cádiz como servicio obligatorio

Fuerteventura se queda sin conexión marítima con la Península tras el vencimiento del acuerdo que garantizaba la ruta entre Puerto del Rosario y Cádiz. El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, explicó que el 30 de julio finalizó el marco que regulaba esta línea, con escala en la isla, y que la falta de una nueva licitación a tiempo ha dejado a la capital majorera sin este enlace.

Esta carencia supone una "perdida de competitividad e incremento de costes y tiempos", subraya Rodríguez. Todo transporte de mercancías o pasajeros que antes partía desde Puerto del Rosario hacia la Península, debe ahora hacerlo mediante los puertos de Arrecife o de Las Palmas de Gran Canaria.

Evitar que Fuerteventura esté aislada

"Lo ideal es que Puerto Rosario no sea una mejora incluida en los pliegos de la licitación, como hasta ahora, sino sea una obligación", remarca el consejero, quien puso especial atención en no perder conectividad con la Península, al ser Canarias un territorio ultraperiférico, con mucha dependencia de la mercancía que llega por vía marítima.

Pablo Rodríguez ya ha remitido una carta a Ministerio de Transportes para solicitar una nueva licitación e incorporar la obligación de servicio público otra vez. El consejero también resalta que esta no es la primera vez que ocurre algo similar.