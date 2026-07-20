Cielos despejados con calima ligera en Canarias para este martes según la Aemet

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica para este martes en Canarias cielos despejados o poco nubosos, con calima ligera en niveles altos. Se esperan temperaturas en ligero descenso en zonas interiores y viento moderado, que soplará fuerte en las zonas costeras.

El cielo se mantendrá poco nuboso o despejado, con intervalos matinales en el oeste de Lanzarote y Fuerteventura, así como en zonas bajas del norte del resto de islas, donde la nubosidad será más densa a primeras y últimas horas.

Se prevé un ligero descenso de las temperaturas en las áreas interiores, mientras que en las vertientes oeste y sur de Gran Canaria se alcanzarán o superarán localmente los 30 / 32 °C, y en la mitad sur de Fuerteventura los 30 °C. En el resto de las islas, estas temperaturas serán menos probables y más localizadas.

El viento soplará del noreste con intensidad moderada, fuerte en las costas del sureste y noroeste de las islas montañosas y en el interior de Lanzarote y Fuerteventura, pudiendo registrarse rachas ocasionalmente muy fuertes, especialmente durante la madrugada.

En el mar, se prevé viento del norte o noreste de fuerza 5 o 6 en las islas orientales, aumentando a 6 o 7 en Gran Canaria, y del este o noreste de fuerza 5 o 6 en las islas occidentales. Se espera fuerte marejada o gruesa, con mar de fondo del este o noreste de 1 a 2 metros.

La previsión por Islas es la siguiente:

LANZAROTE

Cielos despejados con intervalos nubosos en el oeste, principalmente durante las primeras y últimas horas. Calima ligera en niveles altos. Las temperaturas se mantendrán estables, aunque localmente podrían alcanzarse los 30 ºC en la mitad sur. Viento del nordeste moderado, fuerte en zonas de interior, con rachas ocasionalmente muy fuertes, especialmente durante la madrugada y al final del día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 22 / 28

FUERTEVENTURA

Predominio de cielos despejados, con intervalos matinales en las costas del oeste y calima ligera en altura. Temperaturas sin cambios relevantes o con ligero descenso de las máximas en zonas interiores. En la mitad sur se alcanzarán localmente los 30 °C. Viento del nordeste moderado, fuerte en el interior, en la vertiente oeste y en Jandía, con rachas ocasionalmente muy fuertes.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 21 / 27

GRAN CANARIA

Cielos poco nubosos o despejados, con intervalos en zonas bajas del norte más compactos a primeras y últimas horas. Calima ligera en niveles altos. Temperaturas con pocos cambios en costas y ligero descenso en zonas interiores, que puede ser moderado para las máximas. Se alcanzarán o superarán localmente los 30 / 32 °C en las vertientes sur y oeste. Viento del nordeste moderado, fuerte en el sureste y en zonas bajas del extremo oeste, con rachas ocasionales muy fuertes. Brisas en las costas del suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 23 / 26

TENERIFE

Cielos poco nubosos o despejados, con intervalos en zonas bajas del norte y claros por la tarde salvo en el extremo nordeste. Calima ligera en altura. Temperaturas en ligero descenso, moderado localmente para máximas en interior. No se descarta alcanzar los 30 °C al sur del área metropolitana y en el sur de la isla. Viento del nordeste moderado, fuerte en zonas bajas del sureste y extremo noroeste, con rachas ocasionalmente muy fuertes, especialmente a primeras horas, pudiendo repetirse en la vertiente sur del área metropolitana durante la segunda mitad del día. Predominio de brisas en costas del oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 21 / 28

LA GOMERA

Cielos despejados con intervalos en zonas bajas del norte a primeras y últimas horas y calima ligera en altura. Temperaturas con pocos cambios en costas y ligero descenso en zonas interiores. No se descarta alcanzar los 30 °C en vertientes orientadas al sur y oeste. Viento del nordeste moderado, fuerte en vertientes sureste y oeste, con rachas ocasionalmente muy fuertes, especialmente a primeras horas. Brisas en suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 21 / 28

LA PALMA

Cielos poco nubosos o despejados, con intervalos en zonas bajas del norte y este, más compactos a primeras y últimas horas. Calima ligera en niveles altos. Temperaturas sin cambios significativos en costas y ligero descenso en interior, moderado localmente para máximas. No se descarta alcanzar los 30 °C en la vertiente oeste. Viento del nordeste moderado, fuerte en franjas costeras del sureste y noroeste, con rachas ocasionalmente muy fuertes, principalmente a primeras y últimas horas. Brisas en el oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 19 / 26

EL HIERRO

Cielos despejados con intervalos en zonas bajas del norte a primeras y últimas horas, calima ligera en altura. Temperaturas con pocos cambios en costas y ligero descenso en interior. No se descarta alcanzar los 30 °C en vertientes sur. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en franjas costeras del sureste y extremo noroeste, con rachas puntualmente muy fuertes a primeras y últimas horas. Predominio de brisas en suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 18 / 23