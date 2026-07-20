La Hipoteca Joven Canaria arranca sin límite de beneficiarios

El Gobierno de Canarias ha dado este lunes el visto bueno definitivo al decreto que regula el Programa Hipoteca Joven Canaria, una iniciativa con la que pretende facilitar el acceso a la compra de la primera vivienda a jóvenes de entre 18 y 40 años, así como a familias numerosas y monoparentales de las Islas. No es la primera medida que el Ejecutivo canario impulsa para intentar paliar la crisis habitacional que sufre Canarias, pero, a diferencia de otras líneas de ayuda pública, esta no contará con un número máximo de beneficiarios. "Cualquier persona que reúna los requisitos podrá acogerse al programa, no hay límites", aseguró esta mañana el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, tras la reunión del Consejo de Gobierno.

Rodríguez explicó que la ausencia de cupos será posible porque el programa se sustenta sobre un fondo rotatorio. El dinero destinado a respaldar las operaciones hipotecarias se irá reutilizando conforme los beneficiarios devuelvan sus préstamos, de manera que el mecanismo podrá mantenerse operativo sin depender de convocatorias que se agoten tras repartir un presupuesto cerrado. "Quien cumpla los requisitos podrá adquirir la Hipoteca Joven", afirmó el consejero, que confió en que sean "miles" los canarios que puedan acceder a esta herramienta para comprar su primera vivienda.

El programa busca resolver el principal obstáculo con el que se encuentran muchos jóvenes a la hora de comprar una vivienda. En la actualidad, las entidades financieras suelen conceder préstamos por un máximo del 80% del valor del inmueble, lo que obliga al comprador a disponer de ahorros suficientes para cubrir el 20% restante y los gastos asociados a la operación. Con esta iniciativa, el Gobierno autonómico pretende que la financiación pueda alcanzar hasta el 95% del precio de adquisición, reduciendo la aportación inicial que debe realizar el comprador al 5%.

¿Quiénes podrán acogerse al programa?

Podrán acogerse al programa los jóvenes de entre 18 y 40 años y, sin límite de edad, las familias numerosas y monoparentales. Entre los requisitos figuran acreditar residencia legal y continuada en Canarias durante los dos años anteriores a la solicitud, destinar la vivienda a residencia habitual, no ser titular de otro inmueble -salvo las excepciones previstas en la norma- y no superar un patrimonio neto de 150.000 euros. Además, los ingresos no podrán exceder de cinco veces el IPREM, un límite que aumenta en determinados supuestos familiares.

El decreto también fija un precio máximo de adquisición de 250.000 euros, sin contar impuestos ni gastos, e incluye tanto viviendas nuevas como de segunda mano, libres o protegidas de promoción privada.

El trámite normativo ya ha terminado, pero todavía queda que el Ejecutivo canario cierre los convenios con las entidades financieras que quieran adherirse al programa. Será a través de esos bancos donde se tramiten las solicitudes, por lo que los interesados no tendrán que dirigirse a la Administración autonómica. El responsable autonómico adelantó que ya existen varias entidades interesadas en participar y confió en que los primeros convenios puedan rubricarse durante el verano. Si ese calendario se cumple, la previsión del Ejecutivo es que la Hipoteca Joven Canaria esté disponible antes de que finalice el año, aunque el momento exacto dependerá de la adaptación de cada entidad financiera.