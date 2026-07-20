De 80 a 1.000 euros: las multas que pueden recibir los aficionados en sus buzones tras la victoria de España en el Mundial

España ha vuelto a levantar la Copa del Mundo y miles de aficionados han salido a las calles a celebrar la victoria ante la selección argentina. Sin embargo, la euforia no suprime la obligación de cumplir las normas y la Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda a todos los aficionados que algunos festejos pueden tener consecuencias económicas.

Las sanciones a las que se exponen los aficionados

Gritos, banderas saliendo por la ventanilla u otras actitudes que ponen en riesgo la seguridad vial son algunas de las imágenes que nos ha dejado la celebración. No obstante, Tráfico insiste en la normativa y los agentes interponen denuncias a los aficionados que ponen en peligro al circulación del tráfico.

Entre las sanciones más habituales se encuentran:

Tocar el claxon para celebrar la victoria : multas de 80 euros.

: multas de 80 euros. Sacar la bandera por la ventanilla y con ello medio cuerpo: 200 euros.

y con ello medio cuerpo: 200 euros. Subirse al techo, capó o maletero : los infractores se enfrentan a sanciones de hasta 200 euros por poner en peligro su vida y la seguridad vial del resto de usuarios.

: los infractores se enfrentan a sanciones de hasta 200 euros por poner en peligro su vida y la seguridad vial del resto de usuarios. Colocar elementos que oculten la matrícula o luces : multas de 200 euros.

: multas de 200 euros. Utilizar el móvil al volante para grabar la celebració n: los conductores enfrentan a sanciones de 200 euros y la pérdida de 6 puntos del carné de conducir.

n: los conductores enfrentan a sanciones de 200 euros y la pérdida de 6 puntos del carné de conducir. Conducir bajo los efectos del alcohol: una de las infracciones que más vigilas los agentes, los conductores se enfrentan a multas que oscilan entre 500 y 1.00 euros e incluso la retirada de puntos del carné de conducir. Dependiendo la infracción cometida, puede llegar a considerarse delito.

La DGT recuerda que una celebración no justifica poner en riesgo la seguridad vial y que cualquier maniobra peligrosa puede tener consecuencias.

Aficionados de la selección española durante la celebración del partido entre España y Argentina / Europa Press

También pueden sancionar fuera del vehículo

Las sanciones no solo se limitan a los conductores. Los aficionados que se unan a celebraciones multitudinarias en las calles también se exponen a sanciones económicas.

Algunas de las acciones más comunes en estos casos puede ser consumir alcohol en la vía pública, lanzar objetos y poner en peligro la seguridad, utilizar pirotecnia sin autorización o causar daños en el mobiliario urbano. Por otro lado, subirse elementos urbanos para celebrar la victoria de la selección también puede acarrear sanciones económicas.

Las autoridades recuerdan que disfrutar de un posible triunfo de España es compatible con respetar las normas y no poner en riesgo al seguridad vial.