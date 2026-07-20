Nueve cupones de la ONCE dejan 180.000 euros en dos municipios de Tenerife

El Cupón Fin de Semana de la ONCE repartió 180.000 euros en Tenerife durante los sorteos de los días 18 y 19 de julio. Los premios se distribuyeron entre nueve cupones, cada uno agraciado con 20.000 euros.

La mayor parte del importe quedó en Güímar, donde el vendedor Marcos Antonio García Fariña repartió 160.000 euros. Según la información facilitada por la organización, comercializó los ocho cupones premiados desde su punto de venta en la gasolinera del Volcán.

Ocho premios en Güímar

Los ocho cupones correspondieron al sorteo del sábado 18 de julio. Cada uno recibió 20.000 euros, por lo que el reparto total en este municipio del sur de la isla alcanzó los 160.000 euros.

La ONCE atribuyó la venta a Marcos Antonio García Fariña, que desarrolla su actividad en el establecimiento situado en la gasolinera del Volcán. La nota no precisa la identidad de las personas premiadas.

Otro cupón premiado en Fasnia

El reparto se completó en Fasnia, donde Vicente Francisco Rodríguez Expósito vendió un cupón premiado con 20.000 euros en el sorteo del domingo 19 de julio. El boleto salió desde su zona de venta en la gasolinera Mundo.

La organización indicó que este premio elevó a 180.000 euros la cantidad total distribuida en Tenerife durante ese fin de semana. Los dos vendedores concentraron así los nueve cupones premiados en dos municipios cercanos del sureste de la isla.

Premios del Cupón Fin de Semana

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece los sábados y domingos un premio principal de 300.000 euros a las cinco cifras y serie. Ese premio incluye además 5.000 euros al mes durante 20 años para un único cupón.

El sorteo también contempla otros cuatro premios de 2.000 euros al mes durante 10 años. En esta ocasión, los premios distribuidos en Güímar y Fasnia correspondieron a nueve cupones dotados con 20.000 euros cada uno.