Los observatorios astronómicos de Canarias mejoran su "autopista de datos" para captar telescopios de última generación

El refuerzo por mar y tierra a la "autopista de datos" que conecta los observatorios astronómicos de Canarias permitirá captar telescopios de última generación, como el deseado Telescopio de Treinta Metros (TMT). Tras dos años de ejecución, el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) ha culminado este "hito tecnológico" que permitirá mantener la conexión tanto en El Roque de Los Muchachos como en el Teide sin riesgo a perder datos o sufrir aislamiento en el caso de que ocurra una incidencia en la red. Esta mejora convierte a los observatorios de Canarias en referencia astronómica del hemisferio norte, al tiempo que permite desplegar proyectos más ambiciosos de gestión de emergencias o astroturismo en estos Parques Nacionales.

El IAC ha dado por concluido el proyecto de Redundancia de la Red Óptica Marítima y Terrestre RedIRIS Tenerife – La Palma que comenzó en 2023. El logro ha sido fruto de un trabajo conjunto con RedIRIS y la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales (SETELECO), con una inversión total que supera los 23 millones de euros financiados por la Unión Europea mediante los fondos NextGenerationEU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Dos tramos de red

El despliegue de esta nueva red está dividida en dos grandes tramos. Por un lado, se ha creado un tramo submarino , que ha supuesto una inversión de 16,8 millones euros y asegura al IAC durante los próximos 25 años una capacidad mínima de transmisión de 1,5 terabytes por segundo (Tbps). Este despliegue enlaza directamente las islas dos islas entre sí y con la Península. Esta última conexión se realiza desde Tenerife a través de canales ópticos de alta velocidad de 10 Gbps y 100 Gbps.

La red se divide en dos tramos: un refuerzo submarino y otro terrestre

Por otro lado, el refuerzo terrestre ha contado con un presupuesto de 5,8 millones euros y un derecho de uso por 30 años. Este tramo aporta dos enlaces principales de dos pares de fibra oscura cada uno, uniendo de forma duplicada el Centro de Astrofísica de La Palma (CALP) con el ORM, y la sede central de La Laguna con el OT.

Preparada para recibir al TMT

De este modo, se multiplica el valor de una infraestructura clave para el futuro de la ciencia. Los telescopios de última generación, como el esperado Telescopio de Treinta Metros (TMT) pero también el Telescopio Solar Europeo (EST) o las antenas de los Large-Sized Telescope (LST) que conforman el Cherenkov Telescope Array Observatory (CTAO), necesitan procesar y enviar volúmenes gigantescos de información constantemente. Al duplicar la red, el IAC elimina por completo el riesgo de perder datos o sufrir desconexiones en mitad de las observaciones.

El IAC elimina el riesgo de perder datos o sufrir desconexiones

Además, con este salto tecnológico, Canarias se consolida en el panorama internacional como un territorio sumamente seguro, competitivo y preparado para albergar los proyectos astronómicos más avanzados, atrayendo la mirada de grandes consorcios científicos internacionales.

Conexión estable en un entorno remoto

Más allá del ámbito estrictamente científico, el despliegue de estas potentes infraestructuras por parte de las empresas adjudicatarias abrirá las puertas a que la comunidad local y otras instituciones públicas puedan conectarse de manera estable a entornos tan remotos como el Teide o el Roque de los Muchachos.

Esto posibilitará la puesta en marcha de soluciones de última generación para la gestión de emergencias en cumbres y parques nacionales, el impulso de iniciativas de turismo digital o astroturismo, y una mejora general de los servicios de conectividad en toda el área geográfica.