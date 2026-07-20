El PP canario, dispuesto a apoyar el nuevo sistema de financiación si Madrid atiende las peticiones de las Islas

Gobierno canario, sindicatos y patronal han cerrado filas este lunes de cara a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el que el Gobierno central pretende aprobar el nuevo método de reparto de fondos entre las regiones españolas, el llamado Sistema de Financiación Autonómica (SFA). Con la “unidad” como punto de arranque, “frente a cualquier posición partidista”, ha señalado el vicepresidente canario, Manuel Domínguez.

El miércoles de la próxima semana, el ministro de Hacienda, Arcadi España, intentará que las comunidades autónomas den el visto bueno al nuevo modelo que propone. Hasta el momento, la posición de todas las gobernadas por el PP ha sido contraria. Domínguez, presidente de esta formación en las Islas, y la consejera de Hacienda, Matilde Asián, también del PP, podrían convertirse en la nota discordante en caso de que Madrid atienda las demandas canarias.

REF y Fdcan, fuera

La posición común de los integrantes del Consejo Asesor del Presidente pasa por, entre otras cuestiones, dejar fuera del cálculo al Régimen Económico y Fiscal (REF) y al Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), y garantizar la capacidad de maniobra de la comunidad autónoma con los fondos que se reciban.

El borrador propuesto por el Ministerio de Hacienda dota a Canarias con entre “590 y 600 millones de euros” provenientes del SFA y “400 y pico largos” del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), según ha explicado el presidente autonómico, Fernando Clavijo. La postura acordada por todos los actores de su consejo asesor es intentar conseguir más dinero por la primera de las vías en detrimento de la segunda.

Solo inversión

¿Por qué? Porque la financiación que llega a través del FCI está destinada exclusivamente a inversión. Es decir, el Gobierno de Canarias no puede colocarla donde entienda que mejor convenga al Archipiélago a la hora de confeccionar las cuentas de la comunidad. Además, mientras que el dinero que llegue del SFA está reglado a través de las fórmulas que se determinen en el nuevo modelo que se negocia, el del fondo de compensación “quedan a discreción” del Gobierno central, ha señalado Domínguez. Es decir, la suma consignada para la primera anualidad puede mantenerse, crecer o decaer.

El vicepresidente ha señalado que con las cuentas propuestas por Madrid, las Islas “quedan últimas”, es decir, son la región española que menos dinero recibe a través del SFA. “Canarias representa cerca del 5% del sistema en términos de población y recursos homogéneos, pero únicamente recibiría el 3,77% de los recursos adicionales contemplados en la reforma”, ha cuantificado CEOE-Tenerife, cuyo presidente, Pedro Alfonso, ha aclarado que la luz verde concedida al Ejecutivo autonómico para continuar negociando “no significa aceptar un texto que vuelve a dejar a Canarias en los márgenes".

Menor peso

La pérdida de peso en el reparto tiene su explicación, según el análisis realizado por Asián y su equipo en el escaso reconocimiento de la condición de insularidad a la hora de calcular la población ajustada, por ejemplo. Es decir, mientras se atienden con intensidad cuestiones como el envejecimiento de la población para determinar que el gasto en sanidad es mayor, no ocurre en la misma medida con la consideración que merece el sobrecoste que supone estar en un territorio fragmentado.

Todos los integrantes de la reunión coincidieron en señalar la necesidad de “dejar fuera al REF”, ha expuesto el secretario general de UGT-Canarias, Manuel Navarro, a la hora de señalar cuánto dinero recibe cada comunidad autónoma. El fuero isleño está concebido para igualar las condiciones de partida de los canarios con las que tienen los habitantes de la España continental.

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Es decir, el Archipiélago quiere mantener cerrada una puerta que consiguió clausurar en 2016, cuando la aritmética parlamentaria hacía imprescindibles a los nacionalistas para que el segundo gobierno de Mariano Rajoy sacara adelante sus iniciativas.