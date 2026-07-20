Quevedo también llegó a la final del Mundial: Pedri y Yéremy Pino celebran al ritmo de ‘Al Golpito’

Shakira y Madonna pusieron música a la final del Mundial, pero la celebración española también sonó con acento canario. En el vestuario de la selección, Pedri González y Yeremy Pino cambiaron la tensión del partido por el baile y festejaron el título al ritmo de Al Golpito, una canción de Quevedo junto al grupo Nueva Línea.

Yéremy Pino compartió el vídeo en sus historias de Instagram y mencionó directamente al artista grancanario. Las imágenes mostraron a los dos internacionales canarios mientras bailaban entre cánticos y las camisetas de la selección, celebrando la segunda estrella de España.

Pedri y Yéremy Pino: elaborados en Canarias

La escena reunió a dos de los grandes representantes del fútbol del Archipiélago. Pedri, natural de Tegueste, y Yéremy Pino, nacido en Las Palmas de Gran Canaria, cerraron el torneo como campeones del mundo y situaron de nuevo a las Islas en el mapa futbolístico internacional.

El vídeo de Yéremy añadió otro nombre canario a la celebración: Quevedo. El cantante no pisó el césped, pero su música entró en los estadios, en el vestuario y en los teléfonos de los futbolistas. Al Golpito, incluido en el disco El Baifo, sirvió como banda sonora para el baile de Pedri y Yéremy después del triunfo.

‘La Graciosa’, detrás de cada gol de España

La presencia de Quevedo en el Mundial tampoco se limitó a la fiesta final. España eligió La Graciosa, su colaboración con Elvis Crespo, como canción para celebrar sus goles durante el torneo. Cada tanto de la selección activó el tema por la megafonía de los estadios y llevó una referencia directa a la octava isla ante millones de espectadores.

La canción mezcló el sonido urbano de Quevedo con el merengue de Elvis Crespo y se convirtió en un fenómeno musical internacional. Mientras Pedri y Yéremy representaron a las Islas sobre el césped, La Graciosa acompañó los goles que empujaron a España hasta la final.

"Ojalá el mejor de la historia escuche La Graciosa un par de veces hoy"

Horas antes del encuentro decisivo, Quevedo también miró hacia Lionel Messi. El cantante publicó un mensaje en X con una referencia directa al capitán argentino: "Ojalá el mejor de la historia escuche LA GRACIOSA un par de veces hoy". La frase jugó con la admiración hacia Messi y con el deseo de que España marcara más de un gol en la final.

Canarias no solo estuvo en la final a través del talento de Pedri y Yéremy Pino. También sonó en cada gol de España y entró en el vestuario de la mano de Quevedo. Del césped a la música, los tres llevaron el nombre de las Islas hasta el último partido del Mundial.