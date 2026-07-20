Las Ramblas Centro refuerza su compromiso animal con la ‘Semana de la Mascota’

Las Ramblas Centro albergará los próximos días 23, 24 y 25 de julio la iniciativa ‘Semana de la Mascota’. Desarrollado principalmente en la Plaza Central, este evento se plantea como un punto de encuentro dedicado de manera exclusiva al bienestar animal, la educación canina y el fomento de la adopción responsable.

Las jornadas se organizan en colaboración con la Asociación Canaria Terapican, entidad volcada en las intervenciones asistidas y la formación, y contarán además con la participación de 10 perros en proceso de instrucción.

Talleres gratuitos y pasarela de adopción: el plan ideal para los amantes de las mascotas

Con el objetivo de mejorar la convivencia y el bienestar animal, se pone en marcha un programa de actividades totalmente gratuitas para toda la familia. El evento incluirá:

Talleres prácticos: Claves de educación en positivo (sin castigos), juegos de olfato para reducir el estrés y creación de juguetes caseros reciclados.

Claves de educación en positivo (sin castigos), juegos de olfato para reducir el estrés y creación de juguetes caseros reciclados. Exhibición: Demostración en vivo del trabajo y entrenamiento de los perros de asistencia

Demostración en vivo del trabajo y entrenamiento de los perros de asistencia Solidaridad: Pasarela de adopción responsable junto a la protectora “Adopta un amigo en GC”

Además, Piensos Vegueta se suma a la iniciativa organizando en sus propias instalaciones una original cata de nutrición saludable para los peludos de la casa.

Horarios de la Semana de la Mascota

Las actividades se articularán en diferentes franjas horarias para facilitar la asistencia de todo el público interesado: