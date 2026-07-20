Susana Medina, la grancanaria que alza la corona de Miss Universe Spain 2026

Susana Medina, representante de Las Palmas de Gran Canaria, conquistó este sábado, 18 de julio, la corona de Miss Universe Spain 2026. La grancanaria se impuso a otras 16 candidatas durante la gala final del certamen, que tuvo como escenario el Complejo Turístico Costa Martiánez, en Puerto de la Cruz, Tenerife.

El triunfo concede a Medina el derecho a representar a España en la próxima edición de Miss Universo. El certamen internacional reunirá en noviembre a candidatas de numerosos países en Puerto Rico, donde la representante española buscará una nueva corona para ampliar una trayectoria que ya cuenta con experiencia en competiciones nacionales e internacionales.

La joven de Telde que se hizo con la corona

La elección refuerza la presencia de las Islas en los principales concursos de belleza del país. Medina llegó a Tenerife con el título provincial y confirmó su condición de favorita en una gala que combinó desfiles, pruebas de pasarela y sucesivas selecciones de semifinalistas y finalistas.

La joven, natural de Telde, ya conocía la presión de una final nacional. En 2024 ganó Miss Grand Spain como representante de Las Palmas y posteriormente compitió por España en Miss Grand International. La organización internacional la sitúa en el cuadro de honor de aquella edición como tercera finalista.

De Gran Canaria a Puerto Rico

Este nuevo título permite a Susana Medina dar otro paso dentro de los grandes certámenes internacionales. Su victoria en Puerto de la Cruz la convierte en la candidata española para la edición número 75 de Miss Universo, prevista en Puerto Rico.

El alcalde de Puerto de la Cruz, Leopoldo Afonso, colocó la banda a la ganadora, mientras Lina Poffet, CEO de Miss Universe Spain, le entregó la corona. La proclamación cerró una velada presentada por Daniel Montesdeoca y José Croissier y seguida por medios de comunicación, plataformas especializadas y aficionados al certamen.

Diecisiete aspirantes de distintas comunidades autónomas

La gala reunió a 17 candidatas procedentes de distintas comunidades autónomas. Todas participaron en varios desfiles antes de que el jurado redujera el grupo y anunciara el nombre de las finalistas.

El director del Gran Hotel Taoro, Gustavo Escobar, presidió el jurado. El establecimiento alojó durante varios días a las participantes, que desarrollaron en el norte de Tenerife un programa de ensayos, actividades culturales, visitas turísticas y actos vinculados a las Grandes Fiestas de Julio.

La virgen del Carmen también en el Miss Universe Spain 2026

Las candidatas también asistieron a la tradicional embarcación de la Virgen del Carmen y San Telmo. La actividad les permitió conocer una de las celebraciones más populares de Puerto de la Cruz y acercarse al patrimonio, las costumbres y la vida cultural del municipio.

El Complejo Turístico Costa Martiánez sirvió como escenario de una producción centrada en la moda, la elegancia y la promoción turística. Ahora TV asumió la cobertura informativa de una ceremonia que proyectó imágenes de la ciudad a través de canales nacionales e internacionales.

Puerto de la Cruz, el escaparate del certamen

El alcalde portuense destacó la capacidad de la ciudad para recibir acontecimientos de gran formato y agradeció el trabajo de la organización, los equipos técnicos y artísticos, el personal municipal y los profesionales del complejo turístico.

La concejala de Turismo y Promoción Cultural, Desiré Díaz, también resaltó la repercusión exterior de la gala. A su juicio, el certamen permitió mostrar Puerto de la Cruz como un destino hospitalario y preparado para producciones con difusión internacional.

Un nuevo reto para Susana Medina

Medina inicia ahora su preparación para Miss Universo con el respaldo de una trayectoria que incluye dos títulos nacionales. En 2022 ya llegó a la fase final de Miss Universe Spain, donde ocupó la tercera posición, y dos años después conquistó Miss Grand Spain.

Cuatro años después de aquel primer intento, la representante de Las Palmas alcanzó el objetivo y recibió la corona nacional. Su próximo destino será Puerto Rico, donde defenderá la candidatura española con Gran Canaria como principal referencia de su recorrido.