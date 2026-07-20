Televisión Canaria estrena 'El Club': el concurso que descubre a los futuros chefs de Canarias

La gastronomía, el entretenimiento y el talento joven se dan la mano desde este lunes con el estreno de 'El Club', el nuevo concurso de Televisión Canaria, que llega a la parrilla con un objetivo claro: mostrar el nivel de la formación hostelera en el Archipiélago mientras compite el alumnado de Hoteles Escuela de Canarias (Hecansa).

El programa, que se emitirá este lunes a las 21:30 horas, estará presentado por Alicia Suárez y Kike Pérez, quienes acompañarán a los participantes en una competición donde la cocina será la gran protagonista, pero donde también habrá espacio para el humor, la música y el entretenimiento familiar.

Un concurso para descubrir a los futuros profesionales de la hostelería

A lo largo de las diferentes entregas, estudiantes de Hecansa se enfrentarán a distintos retos gastronómicos con los que demostrarán sus habilidades entre fogones. El formato pretende acercar al público el trabajo que realiza esta entidad pública, dependiente de la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, en la formación de los futuros profesionales de la restauración y la hostelería.

Más allá de la competición, el programa busca poner en valor una profesión clave para una comunidad donde el turismo representa uno de los principales motores económicos.

Una apuesta por el talento canario

La presentación oficial tuvo lugar en el Hotel Escuela Santa Brígida con la participación del administrador general de RTVC, César Toledo; la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León; la consejera delegada de Hecansa, Paola Plasencia; la directora de Contenidos de la productora Pura Vida, Patricia Reyes, además de los dos presentadores.

Durante el acto, César Toledo destacó el trabajo conjunto entre todas las instituciones implicadas para sacar adelante un proyecto que, aseguró, demuestra que el servicio público también puede convertirse en un formato de entretenimiento de calidad.

Por su parte, Jéssica de León subrayó que Hecansa constituye una pieza fundamental para garantizar una industria turística de calidad y valoró la colaboración con Televisión Canaria para acercar esa realidad al conjunto de la ciudadanía.

Cocina, aprendizaje y competición

La consejera delegada de Hecansa, Paola Plasencia, explicó que el programa supone una oportunidad para abrir las puertas de sus centros formativos y enseñar el talento del alumnado, mientras que Patricia Reyes destacó que el formato combina competición y divulgación para mostrar todo el trabajo que existe detrás de la formación culinaria.

En esa misma línea, Alicia Suárez aseguró que el espacio permitirá descubrir "el enorme talento gastronómico que existe en Canarias", mientras que Kike Pérez destacó la implicación de todos los participantes y definió el programa como un proyecto realizado "con todo el corazón".

Mucho más que un concurso de cocina

Aunque los retos culinarios marcarán el desarrollo de cada programa, 'El Club' pretende ir un paso más allá y convertirse en un escaparate del talento joven canario, mostrando la excelencia de la Formación Profesional y la importancia de la hostelería como uno de los sectores estratégicos del Archipiélago.

Con una mezcla de competición, aprendizaje y entretenimiento, Televisión Canaria incorpora así un nuevo formato pensado para toda la familia y con un claro sello canario.