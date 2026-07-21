La Academia de Gastronomía de Las Palmas analiza la relación entre endocrinología y gastronomía en un nuevo encuentro divulgativo

El Royal Hideaway Santa Catalina Hotel acogió este lunes un nuevo acto organizado por la Academia de Gastronomía de Las Palmas, centrado en esta ocasión en la relación entre “Endocrinología y Gastronomía”.

La jornada reunió a dos profesionales de perfiles complementarios: la doctora Herminia Rodríguez, especialista en Endocrinología y vicepresidenta del Grupo Hospitales Universitarios San Roque, y José Rojano, gerente y chef del restaurante El Bodegón del Pueblo Canario. El encuentro estuvo moderado por Vanesa Delgado, miembro de la Comisión Directiva de la Academia.

Durante las intervenciones se abordó la importancia de una alimentación equilibrada y saludable, así como la necesidad de conectar el conocimiento científico sobre la nutrición con el valor cultural y social de la gastronomía. La presencia de una especialista médica y de un profesional de la cocina permitió analizar desde distintas perspectivas cómo los hábitos alimentarios influyen en la salud y cómo la gastronomía puede contribuir al bienestar y a una mejor calidad de vida.

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El diálogo puso de relieve que salud y disfrute gastronómico pueden formar parte de una misma realidad cuando las decisiones alimentarias se basan en el conocimiento, el equilibrio y una adecuada elección de los productos.