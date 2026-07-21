La Aemet avisa de calima, calor y viento fuerte en Canarias para hoy martes: estas serán las zonas más afectadas

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este martes en Canarias una jornada marcada por los cielos poco nubosos o despejados, la presencia de calima ligera en niveles altos y el viento del nordeste, que ganará intensidad en las zonas más expuestas.

Durante las primeras horas aparecerán intervalos nubosos en el oeste de Lanzarote y Fuerteventura, así como en las zonas bajas del norte del resto de las islas. Esta nubosidad será más compacta al comienzo y al final del día, aunque tenderán a predominar los claros durante las horas centrales.

Las temperaturas descenderán ligeramente en las zonas interiores. Pese a ello, el calor seguirá siendo significativo en algunos puntos: las vertientes oeste y sur de Gran Canaria podrán alcanzar o superar localmente los 30 o 32 °C, mientras que la mitad sur de Fuerteventura llegará a los 30 °C. En el resto del archipiélago, estos valores serán menos probables y se limitarán a áreas concretas.

El viento soplará del nordeste con intensidad moderada y será fuerte en las costas del sureste y noroeste de las islas montañosas, además de en el interior de Lanzarote y Fuerteventura. También podrán registrarse rachas ocasionalmente muy fuertes, especialmente durante la madrugada.

En el mar se espera viento del norte o nordeste de fuerza 5 o 6 en las islas orientales, aumentando a fuerza 6 o 7 en Gran Canaria. En las islas occidentales será del este o nordeste de fuerza 5 o 6. Habrá fuerte marejada o mar gruesa y mar de fondo del este o nordeste de entre uno y dos metros.

LANZAROTE — Cielos despejados, calima y viento fuerte

Predominarán los cielos despejados, con intervalos nubosos en el oeste durante las primeras y últimas horas. Se espera calima ligera en niveles altos. Las temperaturas permanecerán estables y podrán alcanzar localmente los 30 °C en la mitad sur. Viento moderado del nordeste, fuerte en el interior, con rachas ocasionalmente muy fuertes durante la madrugada y al final del día.

Temperaturas (°C): Arrecife 22 / 28

FUERTEVENTURA — Sol, calor en el sur y rachas intensas

Cielos despejados, salvo algunos intervalos matinales en las costas del oeste. También habrá calima ligera en altura. Las temperaturas registrarán pocos cambios, con un ligero descenso de las máximas en el interior. La mitad sur podrá alcanzar localmente los 30 °C. Viento moderado del nordeste, fuerte en el interior, la vertiente oeste y Jandía, con rachas ocasionalmente muy fuertes.

Temperaturas (°C): Puerto del Rosario 21 / 27

GRAN CANARIA — Hasta 32 °C en el sur y oeste

Cielos poco nubosos o despejados, con intervalos más compactos en las zonas bajas del norte durante las primeras y últimas horas. Habrá calima ligera en niveles altos. Las temperaturas cambiarán poco en las costas y descenderán en el interior. En las vertientes sur y oeste se alcanzarán o superarán localmente los 30 o 32 °C. Viento moderado del nordeste, fuerte en el sureste y en zonas bajas del extremo oeste, con rachas ocasionalmente muy fuertes. Se esperan brisas en las costas del suroeste.

Temperaturas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 23 / 26

TENERIFE — Descenso térmico y viento fuerte en zonas expuestas

Cielos poco nubosos o despejados, con intervalos en las zonas bajas del norte. Por la tarde se abrirán claros, salvo en el extremo nordeste. Se espera calima ligera en altura. Las temperaturas descenderán ligeramente, con una bajada localmente moderada de las máximas en el interior. No se descartan 30 °C al sur del área metropolitana y en el sur de la isla. Viento moderado del nordeste, fuerte en las zonas bajas del sureste y el extremo noroeste, con rachas ocasionalmente muy fuertes. Predominarán las brisas en las costas del oeste.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de Tenerife 21 / 28

LA GOMERA — Ambiente despejado y rachas muy fuertes

Cielos despejados, con intervalos nubosos en las zonas bajas del norte durante las primeras y últimas horas. Habrá calima ligera en altura. Las temperaturas permanecerán estables en las costas y bajarán ligeramente en el interior. No se descartan 30 °C en las vertientes orientadas al sur y oeste. Viento moderado del nordeste, fuerte en las vertientes sureste y oeste, con rachas ocasionalmente muy fuertes, especialmente a primeras horas. Habrá brisas en el suroeste.

Temperaturas (°C): San Sebastián de La Gomera 21 / 28

LA PALMA — Nubes en el norte y este y viento intenso

Cielos poco nubosos o despejados, con intervalos en las zonas bajas del norte y este, más compactos al comienzo y al final del día. Se espera calima ligera en niveles altos. Las temperaturas apenas cambiarán en las costas y descenderán en el interior. No se descartan 30 °C en la vertiente oeste. Viento moderado del nordeste, fuerte en las franjas costeras del sureste y noroeste, con rachas ocasionalmente muy fuertes. Predominarán las brisas en el oeste.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de La Palma 19 / 26

EL HIERRO — Cielos despejados y viento fuerte en las costas

Cielos despejados, con intervalos nubosos en las zonas bajas del norte durante las primeras y últimas horas. También habrá calima ligera en altura. Las temperaturas registrarán pocos cambios en las costas y un ligero descenso en el interior. No se descartan 30 °C en las vertientes del sur. Viento moderado del nordeste, con intervalos fuertes en las franjas costeras del sureste y el extremo noroeste. Podrán producirse rachas puntualmente muy fuertes. Predominarán las brisas en el suroeste.

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Temperaturas (°C): Valverde 18 / 23