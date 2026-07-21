La Aemet avisa de viento intenso en Canarias durante el miércoles: las rachas aumentarán especialmente por la noche

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este miércoles 22 de julio una jornada marcada por el viento, la calima ligera y temperaturas que podrán alcanzar localmente los 32 °C en Canarias.

Los cielos estarán poco nubosos o despejados en general. A primeras horas aparecerán intervalos nubosos en el oeste de Lanzarote y Fuerteventura, así como en el litoral norte del resto de las islas, pero durante la tarde se abrirán amplios claros. También habrá calima ligera en niveles altos.

Las temperaturas experimentarán pocos cambios, aunque las máximas podrán subir ligeramente. Se alcanzarán localmente entre 30 y 32 °C en las vertientes oeste y sur de Gran Canaria, mientras que en la mitad sur de Fuerteventura se rondarán los 30 °C. En el resto del archipiélago, estos valores serán menos probables y se limitarán a zonas concretas.

El viento soplará moderado del norte, con intervalos fuertes en las zonas bajas del sureste y noroeste de las islas montañosas y en el interior de Lanzarote y Fuerteventura. La Aemet no descarta rachas ocasionalmente muy fuertes, especialmente durante la noche.

LANZAROTE — Viento fuerte en el interior

Poco nuboso, con intervalos al oeste durante la mañana. Calima ligera y rachas ocasionalmente muy fuertes, sobre todo por la noche.

Arrecife: máxima de 23 °C

FUERTEVENTURA — Calor en el sur

Nubes ocasionales al oeste a primeras horas y amplios claros por la tarde. Hasta 30 °C en la mitad sur y viento fuerte en zonas interiores.

Puerto del Rosario: máxima de 22 °C

GRAN CANARIA — Hasta 32 °C

Nubes bajas en el norte al comienzo del día y ambiente más despejado después. Las vertientes oeste y sur alcanzarán localmente entre 30 y 32 °C.

Las Palmas de Gran Canaria: máxima de 23 °C

TENERIFE — Nubes al norte y fuertes rachas

Intervalos nubosos en el litoral norte durante la mañana. Viento fuerte en las vertientes sureste y noroeste.

Santa Cruz de Tenerife: máxima de 24 °C

LA GOMERA — Jornada estable y ventosa

Nubes bajas en el norte a primeras horas y cielos más abiertos por la tarde. Intervalos fuertes de viento en las zonas expuestas.

LA PALMA — Claros durante la tarde

Nubosidad en el litoral norte al inicio de la jornada. Viento intenso en las vertientes sureste y noroeste.

Santa Cruz de La Palma: máxima de 22 °C

EL HIERRO — Nubes bajas al amanecer

Intervalos nubosos en el norte, con apertura de claros durante la tarde. Viento fuerte en las zonas más expuestas.

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