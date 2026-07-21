Ataca a Canarias tras el Mundial y un influencer le da una lección

Un vídeo cargado de insultos contra Canarias encontró una respuesta firme, irónica y con un mensaje final de convivencia. El creador de contenido tinerfeño Kevin Rivero respondió públicamente a un aficionado argentino que, tras la final del Mundial de 2026, aseguró que los habitantes del Archipiélago solo se consideran españoles «porque les conviene».

El hincha llegó además a calificar a los canarios de «basuras», unas palabras que provocaron la reacción del usuario de TikTok Kevin Rivero, conocido en la plataforma como @kevin_rivero3. Lejos de limitarse a devolver el ataque, el joven recurrió a la historia para cuestionar sus afirmaciones y le recordó que se encontraba viviendo en las propias Islas.

«Ahora me entero de que no somos españoles»

Kevin Rivero comenzó su respuesta con ironía. «Ahora me entero de que no somos españoles; creo que necesitas un poco de historia», señaló en el vídeo difundido a través de TikTok.

El creador de contenido recordó entonces la antigüedad del vínculo político entre Canarias y España. «Nosotros pertenecemos a España desde el año 1496, cuando estaban los Reyes Católicos. Si no sabes el siglo, es el XV; imagínate si hace años», afirmó Rivero durante su intervención.

Ferrán Torres durante la rúa de celebración de la Selección Española por el triunfo en el Mundial 2026, a 20 de julio de 2026, en Madrid (España). El combinado español se convirtió ayer en campeón del Mundial 2026 de fútbol, tras vencer por 1-0 a Argentina con gol de Ferrán Torres. FÚTBOL;CELEBRACIÓN;VICTORIA;MUNDIAL José Oliva / Europa Press 20/07/2026. Ferrán Torres;José Oliva;category_code_sho / José Oliva / Europa Press

Su réplica llegó después de que se difundieran las imágenes del aficionado argentino cuestionando la identidad de los habitantes del Archipiélago. El episodio se produjo en un ambiente de crispación posterior al partido entre España y Argentina, aunque el tono utilizado en el vídeo original terminó llevando la discusión mucho más allá del fútbol.

Kevin Rivero rechaza los insultos contra los canarios

Rivero centró buena parte de su respuesta en el desprecio mostrado hacia la población de las Islas. «No tienes que faltar el respeto ni llamarnos con ese descalificativo. ¿Por qué?», preguntó directamente al autor del vídeo.

El tiktoker también le reprochó que lanzara esos ataques mientras reside de forma temporal o permanente en Canarias. Para Rivero, convivir en las Islas exige un mínimo de respeto hacia la comunidad que lo acoge, con independencia de las diferencias deportivas o de cualquier discusión surgida después de una final.

El joven evitó, sin embargo, extender la conducta del aficionado al conjunto de los argentinos. Su respuesta distinguió entre el autor de los insultos y las numerosas personas de esa nacionalidad que viven en Canarias o que participaron pacíficamente en las celebraciones posteriores al Mundial.

Una respuesta que termina con un mensaje de concordia

El vídeo concluyó con un mensaje dirigido a rebajar la tensión. «Al fin y al cabo estás en Canarias, estás viviendo en las Islas. Viva España, viva Canarias y viva Argentina también, que hay personas civilizadas, no como este», sentenció Kevin Rivero.

La frase final convirtió la réplica en algo más que una defensa de la identidad canaria. Rivero rechazó los insultos, reivindicó el respeto y evitó responder con una descalificación general contra todo un país.

Lionel Messi sentado en el césped del campo después de su derrota en la final del Mundial 2026 contra España. / La Provincia

El incidente contrasta, además, con otras escenas vividas tras la final, cuando aficionados argentinos se sumaron a las celebraciones españolas en distintos puntos de Canarias. Aquellas imágenes mostraron que la rivalidad deportiva podía terminar en el terreno de juego sin trasladarse necesariamente a la convivencia diaria.

El fútbol quedó atrás, pero el vídeo encendió las redes

La final del Mundial había elevado la tensión entre algunas aficiones, pero las palabras del hincha argentino abrieron un debate diferente sobre identidad, respeto y convivencia en Canarias.

La intervención de Kevin Rivero ganó relevancia precisamente por no limitarse a responder al insulto. El creador tinerfeño utilizó su plataforma para defender a los canarios, recordar el vínculo histórico de las Islas con España y lanzar una idea sencilla: ninguna derrota deportiva justifica el desprecio hacia la población del lugar en el que se vive.

El fútbol terminó con el pitido final. La lección que dejó el vídeo de Rivero fue otra: la rivalidad puede ser intensa, pero nunca debería convertirse en una excusa para atacar a una comunidad entera.