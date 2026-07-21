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Binter encarga un pedido adicional de cinco aviones Embraer E195-E2

El fabricante brasileño ha destacado que este modelo tiene un papel "fundamental" en los servicios de la firma española, debido a su alcance y capacidad

Escaleras de acceso a un avión de Binter.

Escaleras de acceso a un avión de Binter. / LP

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La Provincia

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Embraer y la aerolínea canaria Binter han cerrado un pedido adicional de cinco aviones E195-E2 con cuatro derechos de compra, en medio de la celebración del Salón Aeronáutico de Farnborough en Londres, según un comunicado.

El fabricante brasileño ha destacado que este modelo tiene un papel "fundamental" en los servicios de la firma española, debido a su alcance y capacidad, "ideales" para la conexión entre Canarias y destinos españoles u otros países.

Todos los aviones E2 de Binter cuentan con una configuración de clase única con 132 asientos, mientras que la cabina ofrece un amplio espacio para las piernas y la tradicional disposición de asientos 2x2 de Embraer.

"El E195-E2 es el modelo más grande de la familia E-Jets E2 de Embraer y destaca por su eficiencia líder en el sector, la reducción de emisiones y su excepcional ahorro", ha resaltado, además.

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En palabras del presidente y consejero delegado de Embraer Aviación Comercial, Arjan Meijer, Binter se ha convertido en un referente en cuanto a operaciones exitosas con el E2, valorando que este cuarto pedido en firme refuerza su confianza en el rendimiento de la aeronave.

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