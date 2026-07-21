El BOC lo hace oficial: la Hipoteca Joven Canaria permitirá financiar hasta el 95% de tu primera vivienda si tienes entre 18 y 40 años y cumples estos requisitos

Comprar una vivienda es, para muchos jóvenes canarios, un reto económico casi insuperable, sobre todo si se tiene en cuenta que el principal obstáculo suele ser reunir los ahorros necesarios para pagar la entrada que exigen las entidades financieras.

Ante esta situación y con un mercado inmobiliario cada vez más tensionado, el Gobierno, a través de la nueva Hipoteca Joven Canaria, permitirá financiar hasta el 95% del precio de compra de la primera vivienda a jóvenes de entre 18 y 40 años, además de familias numerosas y monoparentales que cumplan las condiciones establecidas.

A diferencia de otras ayudas públicas relacionadas con la vivienda, esta iniciativa no tendrá un límite de beneficiarios. Según explicó el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, cualquier persona que reúna los requisitos podrá acogerse al programa, ya que funcionará mediante un sistema de fondo rotatorio que permitirá reutilizar los recursos conforme se vayan amortizando las operaciones hipotecarias.

Hasta el 95% de financiación para facilitar la compra

Actualmente, la mayoría de las entidades financieras conceden hipotecas por un máximo del 80% del valor de la vivienda, lo que obliga al comprador a disponer de ahorros suficientes para afrontar el 20% restante, además de los gastos asociados a la compraventa.

Con la Hipoteca Joven Canaria, el Ejecutivo pretende reducir esa barrera de entrada permitiendo que la financiación alcance hasta el 95% del precio de adquisición, de forma que el comprador solo tenga que aportar alrededor del 5%, además de los gastos correspondientes.

El objetivo del Gobierno es facilitar el acceso a la compra de la primera vivienda en un momento en el que el elevado precio de los inmuebles y la dificultad para ahorrar han complicado especialmente la emancipación de los jóvenes canarios.

¿Quién podrá solicitar la Hipoteca Joven Canaria?

El programa está dirigido a:

Jóvenes de entre 18 y 40 años.

Familias numerosas, sin límite de edad.

Familias monoparentales, también sin límite de edad.

Además, los solicitantes deberán cumplir una serie de condiciones fijadas en el decreto.

Estos son los requisitos para acceder

Para beneficiarse de esta medida será necesario:

Tener residencia legal y continuada en Canarias durante, al menos, los dos años anteriores a la solicitud.

Destinar la vivienda adquirida a residencia habitual y permanente.

No ser propietario de otra vivienda, salvo en las excepciones previstas en la normativa.

No superar un patrimonio neto de 150.000 euros.

Tener unos ingresos que no excedan de cinco veces el IPREM. En caso de que la compra se realice entre dos personas, el límite se calculará sumando el máximo permitido para cada una de ellas.

¿Qué viviendas podrán comprarse?

La Hipoteca Joven Canaria permitirá adquirir viviendas:

Nuevas o de segunda mano.

Libres o protegidas de promoción privada.

El precio máximo de compra será de 250.000 euros, sin incluir impuestos ni otros gastos derivados de la operación.

No habrá un número máximo de beneficiarios

Una de las principales novedades del programa es que no existirá un cupo cerrado de solicitudes, como ocurre con muchas líneas de ayudas públicas.

El Ejecutivo canario ha diseñado la iniciativa mediante un fondo rotatorio, un mecanismo que permitirá reutilizar el dinero conforme los beneficiarios vayan devolviendo sus préstamos hipotecarios. De esta forma, el programa podrá mantenerse operativo sin depender de convocatorias limitadas por un presupuesto anual.

Según explicó Pablo Rodríguez tras la aprobación del decreto, la intención es que la herramienta permanezca disponible todo el tiempo que sea necesario para que miles de canarios puedan acceder a la compra de su primera vivienda.

¿Cuándo podrá solicitarse?

Aunque el decreto ya ha completado su tramitación, la Hipoteca Joven Canaria todavía no puede solicitarse.

El siguiente paso será la firma de convenios entre el Gobierno de Canarias y las entidades financieras que decidan adherirse al programa. Serán precisamente esos bancos los encargados de tramitar las solicitudes, por lo que los interesados no tendrán que presentar la documentación directamente ante la Administración autonómica.

El Ejecutivo asegura que ya existen entidades interesadas y confía en cerrar los primeros acuerdos durante este verano para que la Hipoteca Joven Canaria pueda estar disponible antes de que finalice el año, una vez que cada banco adapte el nuevo sistema a su operativa.