Canarias aplaude la aprobación de la prescripción enfermera y fisioterapeuta: "Es una noticia que hay que celebrar"

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de la nueva Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios, una reforma con la que el Gobierno actualiza la normativa vigente desde 2015 y que, entre otras novedades, reconoce la capacidad de los enfermeros y fisioterapeutas para prescribir fármacos dentro de sus respectivas competencias. Además, autoriza a los farmacéuticos a sustituir, de forma excepcional, determinados medicamentos en situaciones de desabastecimiento.

La medida ha sido recibida con satisfacción por la profesión enfermera en Canarias. “Es una noticia que hay que celebrar”, manifestó Natalia Rodríguez, presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Santa Cruz de Tenerife. Y es que, tal y como explicó la profesional, hasta ahora el colectivo solo estaba autorizado para prescribir productos sanitarios y algunos medicamentos que estuviesen recogidos en guías o protocolos aprobados, y que no requieren receta médica. “La nueva ley nos concede un abanico mucho más amplio de movimiento, que es por lo que hemos luchado durante mucho tiempo desde la organización colegial”, anotó Rodríguez.

A su juicio, el cambio también será positivo para los pacientes, pues facilitará que la atención sea más ágil. “Estamos ante un avance y un gran paso adelante. Nuestra razón de ser es mejorar la salud y la calidad de vida de los pacientes”, valoró la presidenta. Una opinión que secundó su homóloga en la provincia de Las Palmas, Rita Mendoza. “Esto supone un gran progreso, ya que reconoce nuestro marco competencial”, apostilló. “Siempre hemos reivindicado la prescripción enfermera, dentro de nuestras competencias, y asumiendo la responsabilidad de esta actuación. Sin duda, la ley contempla un cambio sustancial”, agregó Mendoza.

Continuidad asistencial

En la misma línea, la presidenta del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias, Vanesa Eugenio, aplaudió que la reforma amplíe las competencias de estos profesionales y les otorgue, en sus palabras, "un mayor protagonismo". Según detalló, la nueva ley les permitirá recetar determinados medicamentos sujetos a prescripción médica —también dentro de su ámbito competencial—, además de órtesis, prótesis, vendajes y soportes de terapia física, unas herramientas con las que el gremio trabaja cada día.

Asimismo, la profesional resaltó que, gracias a la reforma, también será posible agilizar trámites burocráticos y favorecer la continuidad asistencial. "Estamos esperanzados. Sabemos que es un paso largo y que habrá que hacer cambios, pero, si se cumplen, estaremos bastante contentos", remarcó.

Desde el Ejecutivo central, la ministra de Sanidad puso el foco en otros objetivos de la nueva norma. En su comparecencia tras la reunión del Consejo de Ministros, Mónica García garantizó que la nueva ley pretende, además, dar respuesta a algunos de los principales retos del sistema farmacéutico, como la incorporación más rápida de tratamientos innovadores, el impulso de los medicamentos genéricos y biosimilares, o la gestión de los problemas de suministro. "A estas tres preguntas y a otras muchas más responde este proyecto de ley que hemos aprobado", subrayó García, quien recordó que durante la última década "han aparecido nuevas terapias, medicamentos personalizados, genéricos, biosimilares y tratamientos que son cada vez más complejos", además de haberse evidenciado "cierta vulnerabilidad en algunas cadenas de suministro".

Uno de los principales cambios que introduce el texto es la creación de un sistema de acceso temprano a medicamentos innovadores mediante una financiación condicional. ¿El objetivo? Que determinados tratamientos puedan incorporarse antes a la prestación farmacéutica pública cuando respondan a necesidades médicas no cubiertas o a situaciones clínicas urgentes. Según explicó la ministra, estos casos se resolverán a través de un procedimiento acelerado que deberá completarse en un plazo inferior a 65 días hábiles, permitiendo que el medicamento pueda comenzar a utilizarse antes de concluir todo el proceso ordinario de financiación. Si después se confirma el beneficio esperado, la financiación se consolidará en las condiciones definitivas que se decidan. Ahora bien, si los resultados no son satisfactorios y el precio final resulta inferior al provisional, el laboratorio deberá compensar al Sistema Nacional de Salud (SNS) devolviendo las cantidades correspondientes.

Precios dinámicos

La norma también busca reforzar el peso de los medicamentos genéricos, híbridos y biosimilares, con el objetivo de aumentar la competencia una vez expira la protección de los medicamentos originales. Para ello, incorpora un sistema de precios dinámicos que convivirá con el actual sistema de precios de referencia y que ajustará de forma progresiva los importes conforme aumente la utilización de estos fármacos. "Cada euro que ahorramos mediante la incorporación de nueva competencia puede utilizarse para introducir nuevos medicamentos innovadores", apuntó la ministra, que destacó que este modelo permitirá incrementar el número de proveedores y ampliar las alternativas terapéuticas disponibles.

Otro de los ejes de la reforma se centra en la prevención y gestión de los problemas de desabastecimiento. Para atender estos asuntos, la ley crea la figura del medicamento estratégico, destinada a aquellos fármacos considerados imprescindibles para el sistema sanitario, cuya cadena de suministro presente una especial vulnerabilidad. En estos casos, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios podrá adoptar medidas específicas relacionadas con su fabricación, importación, distribución y dispensación, mientras que el Gobierno podrá establecer mecanismos económicos para garantizar su permanencia en el mercado. Además, los laboratorios estarán obligados a comunicar sus planes de prevención ante posibles problemas de suministro y a informar sobre sus existencias y previsiones durante situaciones de emergencia.

Junto a estas medidas, el proyecto regula también la dispensación no presencial y la entrega de medicamentos a domicilio cuando la situación clínica, la dependencia, la discapacidad o la vulnerabilidad del paciente dificulten su desplazamiento, siempre con control farmacéutico y garantías de trazabilidad.