Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Asalto en Las TerrazasUD Las PalmasLucha contra el cáncer en el Doctor NegrínPrecio de la vivienda en CanariasNueva superficie comercial en VecindarioTiempo en Canarias
instagramlinkedin

Canarias probará en diciembre el bono único de guaguas

El Ejecutivo prevé comenzar con los usuarios habituales antes de extender el sistema al resto de las islas durante 2027

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez.

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez. / Miguel Barreto/Efe

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Andrea Saavedra

Las Palmas de Gran Canaria

El Gobierno de Canarias prevé poner en marcha el próximo mes de diciembre un proyecto piloto del bono único de transporte en Canarias que permitirá utilizar un mismo título de viaje en todas las islas. Así lo anunció este martes el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, durante la sesión de control al Gobierno, donde avanzó que el objetivo es extender posteriormente el sistema al resto del Archipiélago a lo largo de 2027.

El anuncio llegó en respuesta a una pregunta del diputado socialista Marcos Bergaz, quien reprochó al Ejecutivo que el bono único siga sin materializarse pese a tratarse de una medida planteada desde 2018. El parlamentario defendió que un título integrado favorecería el uso del transporte público, del mismo modo que, a su juicio, lo ha hecho la gratuidad de las guaguas y el tranvía.

Trámite pendiente

Rodríguez recordó que el proyecto nació en 2018 con el denominado Bono Residente Canario y que una segunda fase ya contemplaba crear un título válido para todas las islas. Sin embargo, señaló que esa implantación quedó pendiente durante la pasada legislatura.

Noticias relacionadas y más

Según explicó Rodríguez, el actual Ejecutivo encargó al Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) el desarrollo de la solución tecnológica necesaria para unificar los distintos sistemas de billetaje. Una vez resuelta esa fase, el Gobierno ha destinado "más de un millón de euros" para que los cabildos adapten y homogenicen sus plataformas. El consejero aseguró que, si se cumplen los plazos previstos, el bono comenzará a probarse en diciembre entre los usuarios más habituales del transporte público. La intención del Ejecutivo es utilizar esa fase piloto para culminar su implantación progresiva en el conjunto del Archipiélago el próximo año.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Francisco Etxeberria, antropólogo forense: 'Cuando la derecha se irrita con la memoria democrática es porque tiene un complejo de culpabilidad
  2. Estados Unidos impulsa un centro militar a 300 kilómetros de Canarias
  3. La isla de Canarias donde Miguel Ángel Revilla (84 años) sueña con quedarse a vivir: 'Me hubiera quedado allí
  4. Nueva convocatoria de oposiciones en Canarias: estos son los puestos, las plazas y las fechas de examen
  5. Parece las Maldivas pero está en Canarias: la playa paradisíaca y de agua cristalina que te hará viajar sin salir de las islas
  6. La Aemet avisa de calima, calor y viento fuerte en Canarias para hoy martes: estas serán las zonas más afectadas
  7. Quevedo también llegó a la final del Mundial: Pedri y Yéremy Pino celebran al ritmo de ‘Al Golpito’
  8. Shania Gil rompe su silencio tras tatuar a las exintegrantes de Nueva Línea: 'El director me obligó a borrar el vídeo

Canarias probará en diciembre el bono único de guaguas

Canarias probará en diciembre el bono único de guaguas

"Es una noticia que hay que celebrar": Canarias aplaude la aprobación de la prescripción enfermera y fisioterapeuta

"Es una noticia que hay que celebrar": Canarias aplaude la aprobación de la prescripción enfermera y fisioterapeuta

Temer y negar el cambio climático desde el mismo escaño

Temer y negar el cambio climático desde el mismo escaño

Por tierra, mar y aire, el ejército toma la central térmica del sur

Por tierra, mar y aire, el ejército toma la central térmica del sur

El Parlamento exige medidas para evitar que las obras públicas queden desiertas

El Parlamento exige medidas para evitar que las obras públicas queden desiertas

La Academia de Gastronomía de Las Palmas analiza la relación entre endocrinología y gastronomía en un nuevo encuentro divulgativo

La Academia de Gastronomía de Las Palmas analiza la relación entre endocrinología y gastronomía en un nuevo encuentro divulgativo

La Aemet avisa de calima, calor y viento fuerte en Canarias para hoy martes: estas serán las zonas más afectadas

La Aemet avisa de calima, calor y viento fuerte en Canarias para hoy martes: estas serán las zonas más afectadas

La Aemet avisa de viento intenso en Canarias durante el miércoles: las rachas aumentarán especialmente por la noche

Tracking Pixel Contents