Canarias recibirá 5,4 millones del Gobierno para reforzar la contratación de profesorado universitario este año

Canarias recibirá 5,4 millones de euros del Gobierno de España para continuar reforzando las plantillas de las universidades públicas del Archipiélago a través del programa María Goyri, destinado a la contratación de profesorado ayudante doctor.

La medida forma parte de una transferencia estatal de cerca de 150 millones de euros aprobada este martes por el Consejo de Ministros y que será distribuida entre las comunidades autónomas tras su ratificación en la Conferencia General de Política Universitaria.

En el caso de Canarias, el convenio vigente para el periodo 2022-2028 contempla la incorporación de 208 profesores ayudantes doctor. De ellos, 133 plazas corresponden a la financiación del Gobierno de España y ya han sido cubiertas, mientras que las 75 restantes dependen del Gobierno de Canarias y aún no han sido contratadas, según la información facilitada por el Ejecutivo central.

Programa María Goyri

El programa busca reducir la temporalidad en las universidades públicas y favorecer el relevo generacional. Hasta la fecha, el Gobierno de España ha financiado ya la contratación de 3.400 profesores ayudantes doctor en todo el país, mientras que las comunidades autónomas han incorporado 311 plazas de las previstas en el programa. En 2025 el Ejecutivo transfirió cerca de 106 millones de euros para este fin y, en 2024, destinó otros 169 millones a las comunidades autónomas para iniciar el despliegue de esta iniciativa.

El programa María Goyri, puesto en marcha en 2024, prevé incorporar de forma progresiva 5.638 profesores ayudantes doctor en las universidades públicas españolas hasta 2028, lo que supone un incremento del 70% respecto al curso 2023-2024.